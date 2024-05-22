Заклики до відокремлення Закарпаття та любов до РФ. Що відомо про новий скандал на спортивній арені
Категорія
Спорт
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Заклики до відокремлення Закарпаття та любов до РФ. Що відомо про новий скандал на спортивній арені

Олег Коноваленко
Джерело:  online.ua

Президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко не лише тренується у формі з написом "Росія", а ще й мріє про відокремлення Закарпаття від України. Відеодокази опублікував журналіст і блогер Віталій Глагола.

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Про це колишній заступник начальника УБОЗ в Закарпатській області Олег Коноваленко, який наразі очолює Закарпатську федерацію легкої атлетики, повідомив у "жартівливому" відео, яке було зняти ймовірно десь у російських кабінетах. Окрім цього, пан Олег не соромиться займатися спортом у олімпійці з надписом "RUSSIA" не дивлячись на те, що ми вже 10 років воюємо з росією, — йдеться в телеграм-дописі Віталія Глагола

Щоб не бути голослівним, журналіст оприлюднив відеопідтвердження своїх тверджень.

Як на цей скандал відреагувала Федерація легкої атлетики України

22 травня пресслужба ФЛАУ опублікувала офіційну заяву, в якій звернулася до правоохоронних органів, щоб ті з’ясували всі обставини й дали правову оцінку таким діям.

Окрім того, представники федерації публічно пообіцяли, що детально вивчать подробиці ситуації та підготує оперативний розгляд питання.

Ба більше вказано, що Федерація легкої атлетики України має намір зробити усе можливе, щоб самостійно з’ясувати всі обставини та винести відповідне рішення в рамках їхніх повноважень.

Поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад десять років і від рук російських агресорів гинуть наші співвітчизники, обурює кожного свідомого українця. І легкоатлетична спільнота не виняток. Вищеописаний випадок є ганебним і потребує висновків компетентних відомств, — йдеться в офіційній заяві ФЛАУ.

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