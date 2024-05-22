Заклики до відокремлення Закарпаття та любов до РФ. Що відомо про новий скандал на спортивній арені

Про це колишній заступник начальника УБОЗ в Закарпатській області Олег Коноваленко, який наразі очолює Закарпатську федерацію легкої атлетики, повідомив у "жартівливому" відео, яке було зняти ймовірно десь у російських кабінетах. Окрім цього, пан Олег не соромиться займатися спортом у олімпійці з надписом "RUSSIA" не дивлячись на те, що ми вже 10 років воюємо з росією, — йдеться в телеграм-дописі Віталія Глагола