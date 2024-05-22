Заклики до відокремлення Закарпаття та любов до РФ. Що відомо про новий скандал на спортивній арені

Президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко не лише тренується у формі з написом "Росія", а ще й мріє про відокремлення Закарпаття від України. Відеодокази опублікував журналіст і блогер Віталій Глагола.
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Щоб не бути голослівним, журналіст оприлюднив відеопідтвердження своїх тверджень.
Як на цей скандал відреагувала Федерація легкої атлетики України
22 травня пресслужба ФЛАУ опублікувала офіційну заяву, в якій звернулася до правоохоронних органів, щоб ті з’ясували всі обставини й дали правову оцінку таким діям.
Окрім того, представники федерації публічно пообіцяли, що детально вивчать подробиці ситуації та підготує оперативний розгляд питання.
Ба більше вказано, що Федерація легкої атлетики України має намір зробити усе можливе, щоб самостійно з’ясувати всі обставини та винести відповідне рішення в рамках їхніх повноважень.
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