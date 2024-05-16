Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу

Португальський футболіст Кріштіану Роналду зберіг лідерство у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes

Хто став найбільш високооплачуваним спортсменом світу

Роналду залишився на першій позиції у списку. За рік 39-річний форвард "Аль-Насра" із Саудівської Аравії та збірної Португалії отримав за клубним та спонсорськими контрактами $260 млн.

На другу позицію вийшов іспанський гольфіст Джон Рам, який заробив $218 млн, на третю — опустився аргентинський футболіст Ліонель Мессі — $135 млн.

10 найбагатших спортсменів 2024 року за версією Forbes

1. Кріштіану Роналду (футбол, Португалія, "Аль-Наср") — $260 млн ($200 млн за клубним контрактом + $60 млн за спонсорськими)

2. Джон Рам (гольф, Іспанія) — $218 млн ($198 млн + $20 млн)

3. Ліонель Мессі (футбол, Аргентина, "Інтер Маямі") — $135 млн ($65 млн + $70 млн)

4. Леброн Джеймс (баскетбол, США, "Лос-Анджелес Лейкерс") — $128,2 млн ($48,2 млн + $80 млн)

5. Янніс Адетокумбо (баскетбол, Греція, "Мілуокі") — $111 млн ($46 млн + $65 млн)

6. Кіліан Мбаппе (футбол, Франція, ПСЖ) — $110 млн ($90 млн + $20 млн)

7. Неймар (футбол, Бразилія, "Аль-Хіляль") — $108 млн ($80 млн + $28 млн)

8. Карім Бензема (футбол, Франція, "Аль-Іттіхад") — $106 млн ($100 млн + $6 млн)

9. Стефен Каррі (баскетбол, США, "Голден Стейт") — $102 млн ($52 млн + $50 млн)

10. Ламар Джексон (американський футбол, США, "Балтімор" — $100,5 млн ($98,5 млн + $2 млн)