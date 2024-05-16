Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
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Спорт
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Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Роналду
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Источник:  Forbes

Португальский футболист Криштиану Роналду сохранил лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

Кто стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Роналду остался на первой позиции в списке. За год 39-летний форвард "Аль-Насра" из Саудовской Аравии и сборной Португалии получил по клубным и спонсорским контрактам $260 млн.

На вторую позицию вышел испанский гольфист Джон Рам, заработавший $218 млн, третью — опустился аргентинский футболист Лионель Месси — $135 млн.

10 самых богатых спортсменов 2024 года по версии Forbes

1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия, "Аль-Наср") — $260 млн ($200 млн по клубному контракту + $60 млн по спонсорским)

2. Джон Рам (гольф, Испания) — $218 млн ($198 млн + $20 млн)

3. Лионель Месси (футбол, Аргентина, "Интер Майами") — $135 млн ($65 млн + $70 млн)

4. Леброн Джеймс (баскетбол, США, "Лос-Анджелес Лейкерс") — $128,2 млн ($48,2 млн + $80 млн)

5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, Греция, "Милуоки") — $111 млн ($46 млн + $65 млн)

6. Килиан Мбаппе (футбол, Франция, ПСЖ) — $110 млн ($90 млн + $20 млн)

7. Неймар (футбол, Бразилия, "Аль-Хиляль") — $108 млн ($80 млн + $28 млн)

8. Карим Бензема (футбол, Франция, "Аль-Иттихад") — $106 млн ($100 млн + $6 млн)

9. Стефен Карри (баскетбол, США, "Голден Стейт") — $102 млн ($52 млн + $50 млн)

10. Ламар Джексон (американский футбол, США, "Балтимор" — $100,5 млн ($98,5 млн + $2 млн)

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