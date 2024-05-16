456 українських атлетів і тренерів національних збірних загинули внаслідок агресії Росії проти України.

В результаті агресії РФ зруйновано та пошкоджено сотні спортивних об’єктів

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний зазначив, що кількість загиблих та поранених спортсменів зростає майже щодня.

Еліта українського спорту сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність та наше майбутнє. Ми несемо дуже великі втрати. Зокрема, минулого тижня загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пелешенко. Він посів пʼяте місце на Олімпіаді в Ріо, — підкреслив Бідний. Поширити

Внаслідок російських атак зруйновано понад 500 спортивних об'єктів та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури в Україні, зазначив очільник Міністерства.

Під час офіційного візиту до Брюсселя Матвій Бідний виступив на засіданнях Ради ЄС у справах молоді та спорту.

Його виступ супроводжували оплески європейських колег, які висловили беззастережну підтримку Україні.

Окрім цього, Матвій Бідний провів низку двосторонніх зустрічей, де обговорювалися питання підтримки українського спорту та молоді у часи війни.

Українські спортсмени протистоять російській агресії

Українські спортсмени від початку повномасштабної війни на всіх міжнародних змаганнях демонструють свою національну позицію, привертають увагу світу до російської агресії.

Фехтувальниця Ольга Харлан після перемоги над росіянкою на чемпіонаті світу з фехтування відмовилася потиснути руку суперниці.

Російська спортсменка залишалася на фехтувальній доріжці близько години та вимагала дискваліфікувати українку через відсутність “прояву поваги”. Але Ольга своєї позиції не змінила. Після розголосу ситуації Міжнародна федерація фехтування все ж підтримала українську фехтувальницю.

Українець Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранському спортсмену під час нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи.

Український спортсмен став абсолютним чемпіоном у ваговій категорії до 74 кг. Мотивував свій вчинок тим, що Іран продає зброю російським терористам. Зокрема дрони “шахіди”, які ледь не щодня атакують Україну.