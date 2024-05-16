456 украинских атлетов и тренеров национальных сборных погибли в результате агрессии России против Украины.

В результате агрессии РФ разрушены и повреждены сотни спортивных объектов

Глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный отметил, что количество погибших и раненых спортсменов растет почти каждый день.

Элита украинского спорта сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость и будущее. Мы несем очень большие потери. В частности, на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. Он занял пятое место на Олимпиаде в Рио, подчеркнул Бидный. Поделиться

В результате российских атак разрушены более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры в Украине, отметил глава Министерства.

В ходе официального визита в Брюссель Матвей Бидный выступил на заседаниях Совета ЕС по делам молодежи и спорта.

Его выступление сопровождали аплодисменты европейских коллег, выразивших безоговорочную поддержку Украине.

Кроме того, Матвей Бедный провел ряд двусторонних встреч, где обсуждались вопросы поддержки украинского спорта и молодежи во время войны.

Украинские спортсмены противостоят российской агрессии

Украинские спортсмены с начала полномасштабной войны на всех международных соревнованиях демонстрируют свою национальную позицию, привлекают мир к российской агрессии.

Фехтовальщица Ольга Харлан после победы над россиянкой на чемпионате мира по фехтованию отказалась пожать руку сопернице.

Российская спортсменка оставалась на фехтовальной дорожке около часа и требовала дисквалифицировать украинку из-за отсутствия "проявления уважения". Но Ольга свою позицию не изменила. После огласки ситуации Международная федерация фехтования все же поддержала украинскую фехтовальщицу.

Украинец Иван Чупринко отказался пожать руку иранскому спортсмену во время награждения на чемпионате мира по жиму лежа.

Украинский спортсмен стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 74 кг. Мотивировал свой поступок тем, что Иран продает оружие русским террористам. В частности, дроны "шахиды", которые ежедневно атакуют Украину.