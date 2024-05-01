Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко на фоне допущения спортсменов его страны, а также россиян к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, призвал белорусскую команду "бить рожи соперникам".

Лукашенко призывает белорусских спортсменов устраивать потасовки с соперниками на Олимпиаде

Отмечается, что российские и белорусские спортсмены во время соревнований на Олимпиаде не смогут выступать с национальной символикой.

Атлеты из России и Белоруссии получат статус нейтральных участников Олимпийских игр-2024, если пройдут тщательную проверку комиссии на свою непричастность к армии и заверят, что не поддерживают агрессию России в сторону Украины.

Со своей стороны, Лукашенко заявил, что не будет препятствовать поездке белорусских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Во время своей речи глава Белоруссии рассказал, что должен сделать каждый белорусский спортсмен на Играх в Париже.

Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и агрессивность в спорте немаловажно. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, порази им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда выйдешь победителем — это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще и политически морду набили, — вызывающе заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Как россиян и белорусов вернули к участию в Олимпиаде

Сначала россиян и белорусов отстранили от всех соревнований. После чего ослабили смещение и постепенно возвращали в разные виды спорта. Более того, дело дошло до Олимпиады.

Однако Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом сделал все для того, чтобы допустить представителей враждебных стран к соревнованиям 4-летия.

Многие российские спортсмены отказываются от участия в Играх. Они либо не успели отобраться, либо возмущены своим нейтральным статусом.