Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко на фоне допущения спортсменов его страны, а также россиян к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, призвал белорусскую команду "бить рожи соперникам".
Лукашенко призывает белорусских спортсменов устраивать потасовки с соперниками на Олимпиаде
Отмечается, что российские и белорусские спортсмены во время соревнований на Олимпиаде не смогут выступать с национальной символикой.
Атлеты из России и Белоруссии получат статус нейтральных участников Олимпийских игр-2024, если пройдут тщательную проверку комиссии на свою непричастность к армии и заверят, что не поддерживают агрессию России в сторону Украины.
Со своей стороны, Лукашенко заявил, что не будет препятствовать поездке белорусских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе.
Во время своей речи глава Белоруссии рассказал, что должен сделать каждый белорусский спортсмен на Играх в Париже.
Как россиян и белорусов вернули к участию в Олимпиаде
Сначала россиян и белорусов отстранили от всех соревнований. После чего ослабили смещение и постепенно возвращали в разные виды спорта. Более того, дело дошло до Олимпиады.
Однако Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом сделал все для того, чтобы допустить представителей враждебных стран к соревнованиям 4-летия.
Многие российские спортсмены отказываются от участия в Играх. Они либо не успели отобраться, либо возмущены своим нейтральным статусом.
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