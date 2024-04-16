Макрон вскрыл детали проведения грандиозной церемонии открытия Олимпиады-2024

Всё меньше времени остается до начала Олимпийских игр в Париже. Французские власти подготовили несколько вариантов проведения церемонии открытия крупнейших спортивных состязаний.

Как пройдет церемония открытия Олимпиады-2024

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля. В настоящее время рассматривается две локации проведения официальной части. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Впервые в истории открытие летних Олимпийских игр состоится на реке Сена. Почти 10 500 спортсменов на лодках проплывут по 6-километровому маршруту.

За церемонией открытия с берегов Сены будут наблюдать 300 тысяч зрителей. Однако место проведения могут быть изменены из-за террористической угрозы. Впрочем, к этому готовы организаторы Олимпиады.

О существовании плана В и С рассказал Эмманюэль Макрон. Он отметил, что в случае опасности церемонию будет перенесен на стадион "Стад де Пренс". Однако это будет традиционное начало Игр.

Это того стоит. То, чего террористы хотят прежде всего, — это не дать нам мечтать. Мы дадим себе средства, чтобы провести очень грандиозную церемонию открытия, — заявил Макрон. Поделиться

Россияне на Олимпиаде

По словам вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса, на Олимпийских играх 2024 в Париже может выступить 40 российских спортсменов.

Вопрос в том, сколько [российских спортсменов] тоже будет там, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта, потому что они не могут соперничать как под флагом России, — сказал Коутс.

Коутс заключил, что «может, я [не] прав, но я думаю, что [российский контингент] может составлять только 40 человек».