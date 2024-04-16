Макрон розкрив деталі проведення грандіозної церемонії відкриття Олімпіади-2024
Категорія
Спорт
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Макрон розкрив деталі проведення грандіозної церемонії відкриття Олімпіади-2024

Макрон
Джерело:  BFM TV

Все менше часу залишається до початку Олімпійських ігор в Парижі. Французька влада підготувала кілька варіантів проведення церемонії відкриття найбільших спортивних змагань.

Як пройде церемонія відкриття Олімпіади-2024

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 26 липня. Наразі розглядається дві локації проведення офіційної частини. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Вперше в історії відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться на річці Сена. Майже 10500 спортсменів на човнах пропливуть по 6-кілометровому маршруту.

За церемонією відкриття з берегів Сени спостерігатимуть 300 тисяч глядачів. Проте місце проведення можуть змінити через терористичну загрозу. Втім, до цього готові організатори Олімпіади.

Про існування плану В і С розповів Емманюель Макрон. Він зазначив, що у випадку небезпеки церемонію перенесуть на стадіон "Стад де Пренс". Однак це буде традиційний початок Ігор.

Це того варте. Те, чого терористи хочуть перш за все, — це не дати нам мріяти. Ми дамо собі кошти, щоб провести дуже грандіозну церемонію відкриття, — заявив Макрон.

Росіяни на Олімпіаді

За словами віце-президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джона Коутса, на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі може виступити 40 російських спортсменів.

Питання в тому, скільки [російських спортсменів] також буде там, тому що вони не будуть брати участь у командних видах спорту, тому що вони не можуть змагатися як під прапором Росії, — сказав Коутс.

Коутс зробив висновок, що «може, я [не] маю рацію, але я думаю, що [російський контингент] може становити лише 40 осіб».

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