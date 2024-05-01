Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко на тлі допущення спортсменів його країни, а також росіян до участі у Олімпіаді-2024 в Парижі, закликав білоруську команду “бити пики суперникам”.

Лукашенко закликає білоруських спортсменів влаштовувати бійки із суперниками на Олімпіаді

Зазначається, що російські та білоруські спортсмени під час змагань на Олімпіаді не матимуть права виступати із національною символікою.

Атлети із Росії та Білорусі отримають статус нейтральних учасників Олімпійських ігор-2024, якщо пройдуть пильну перевірку комісії на свою непричетність до армії та запевнять, що не підтримують агресію Росії у бік України.

Зі свого боку Лукашенко заявив, що не перешкоджатиме поїздці білоруських спортсменів на Олімпіаду у нейтральному статусі.

Під час своєї промови очільник Білорусі розповів, що повинен зробити кожен білоруський спортсмен на Іграх у Парижі.

Це справа спортсмена. Якщо він вирішить брати участь в Олімпіаді, він ще зліший буде. Ви ж розумієте, настрій і агресивність у спорті важливе має значення. Але якщо вже ти відібрався і їдеш туди у нейтральному статусі, набий їм морду, покажи їм, що ти справжній білорус. Ми все одно розумітимемо, що ти білорус, і коли ти вийдеш переможцем — це для нас хороша тема, щоб ми їм ще й політично морду набили, — зухвало заявляє білоруський диктатор. Поширити

Як росіян та білорусів повернули до участі у Олімпіаді

Спершу росіян та білорусів відсторонили від усіх змагань. Після чого послабили усунення та поступово повертали у різні види спорту. Ба більше, справа дійшла до Олімпіади.

Однак Міжнародний олімпійський комітет на чолі із Томасом Бахом зробив усе, аби допустити представників ворожих країн до змагань 4-річчя.

Багато російських спортсменів відмовляються від участі в Іграх. Вони або не встигли відібратись, або обурені своїм нейтральним статусом.