Львівські спортсменки опинились у трійці найсильніших на чемпіонаті Європи з боротьби

Спортсменки Львівщини опинилися у трійці найсильніших на чемпіонаті Європи з боротьби серед юнаків та дівчат, що відбувся у Греції.
Що відомо про виступ спортсменок зі Львову на чемпіонаті Європи з боротьби
У грецькому Лутракі з 13 по 20 травня відбувся чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат (U15) з вільної, жіночої та греко-римської боротьби. Спортсмени збірної України завоювали 13 медалей, серед яких 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових:
Іванна Майданська — 3 місце, вагова категорія до 36 кг;
Юлія Мацієвська — 3 місце, вагова категорія до 46 кг;
Юлія Голговська — 3 місце, вагова категорія до 50 кг.
Загалом збірна України серед дівчат посіла перше місце в командному заліку.
Що відомо про спортивні досягнення українців
Представники Львівщини здобули на чемпіонаті України з вільної боротьби U-17 12 медалей, зокрема 5 з них золоті, а 7 — бронзові.
Спортсмени з Івано-Франківщини відзначились на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, здобувши під час змагань шість нагород. А фехтувальники Львівської області стали чемпіонами та призерами на Всеукраїнських змаганнях серед молоді, що відбулися у Києві 6-12 травня
Тим часом рівненські дзюдоїсти наблизились до отримання путівок на Паралімпіаду 2024 року в Парижі, виборовши шість медалей на Кубку світу в Грузії.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-