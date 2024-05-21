Спортсменки Львівщини опинилися у трійці найсильніших на чемпіонаті Європи з боротьби серед юнаків та дівчат, що відбувся у Греції.

Що відомо про виступ спортсменок зі Львову на чемпіонаті Європи з боротьби

У грецькому Лутракі з 13 по 20 травня відбувся чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат (U15) з вільної, жіночої та греко-римської боротьби. Спортсмени збірної України завоювали 13 медалей, серед яких 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових:

Іванна Майданська — 3 місце, вагова категорія до 36 кг;

Юлія Мацієвська — 3 місце, вагова категорія до 46 кг;

Юлія Голговська — 3 місце, вагова категорія до 50 кг.

Львівські спортсменки опинились у трійці найсильніших на чемпіонаті Європи з боротьби

Загалом збірна України серед дівчат посіла перше місце в командному заліку.

Вітаємо призерок та переможниць чемпіонату Європи U15 та вболіваємо за старших спортсменів. З 20 по 26 травня в Баку триватиме чемпіонат Європи з боротьби серед дорослих до 23 років. У різних вагових категоріях та стилях боротьби позмагаються близько 400 найкращих молодих спортсменів з 32 країн. До складу збірної команди України увійшли також представники Львівщини: Юрій Вовк, Єгор Горох, Манола Скобельська та Марія Орлевич, — додав керівник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім’як. Поширити

Що відомо про спортивні досягнення українців

Представники Львівщини здобули на чемпіонаті України з вільної боротьби U-17 12 медалей, зокрема 5 з них золоті, а 7 — бронзові.

Спортсмени з Івано-Франківщини відзначились на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, здобувши під час змагань шість нагород. А фехтувальники Львівської області стали чемпіонами та призерами на Всеукраїнських змаганнях серед молоді, що відбулися у Києві 6-12 травня

Тим часом рівненські дзюдоїсти наблизились до отримання путівок на Паралімпіаду 2024 року в Парижі, виборовши шість медалей на Кубку світу в Грузії.