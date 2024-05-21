Львовские спортсменки оказались в тройке сильнейших на чемпионате Европы по борьбе

Спортсменки Львовщины оказались в тройке сильнейших на чемпионате Европы по борьбе среди юношей и девушек, состоявшемся в Греции.

Что известно о выступлении спортсменок из Львова на чемпионате Европы по борьбе

В греческом Лутраке с 13 по 20 мая состоялся чемпионат Европы среди юношей и девушек (U15) по вольной, женской и греко-римской борьбе. Спортсмены сборной Украины завоевали 13 медалей, среди которых 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых:

Иванна Майданская — 3 место, весовая категория до 36 кг;

Юлия Мациевская — 3 место, весовая категория до 46 кг;

Юлия Голговская — 3 место, весовая категория до 50 кг.

В целом сборная Украины среди девушек заняла первое место в командном зачете.

Поздравляем призер и победительниц чемпионата Европы U15 и болеем за старших спортсменов. С 20 по 26 мая в Баку продлится чемпионат Европы по борьбе среди взрослых до 23 лет. В разных весовых категориях и стилях борьбы сразятся около 400 лучших молодых спортсменов из 32 стран. В состав сборной команды Украины вошли представители Львовщины: Юрий Вовк, Егор Горох, Манола Скобельская и Мария Орлевич, — добавил руководитель управления молодежи и спорта Львовской областной военной администрации Роман Химяк. Поделиться

Что известно о спортивных достижениях украинцев

Представители Львовщины завоевали на чемпионате Украины по вольной борьбе U-17 12 медалей, в том числе 5 из них золотые, а 7 — бронзовые.

Спортсмены из Ивано-Франковской области отличились на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, одержав во время соревнований шесть наград. А фехтовальщики Львовской области стали чемпионами и призерами на Всеукраинских соревнованиях среди молодежи, состоявшихся в Киеве 6-12 мая

Тем временем ровенские дзюдоисты приблизились к получению путевок на Паралимпиаду 2024 года в Париже, одержав шесть медалей на Кубке мира в Грузии.