Призывы к отделению Закарпатья и любовь к РФ. Что известно о новом скандале на спортивной арене
Категория
Спорт
Дата публикации

Призывы к отделению Закарпатья и любовь к РФ. Что известно о новом скандале на спортивной арене

Олег Коноваленко
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Источник:  online.ua

Президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко не только тренируется в форме с надписью "Россия", но и мечтает об отделении Закарпатья от Украины. Видеодоказательства опубликовал журналист и блогер Виталий Глагола.

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Об этом бывший заместитель начальника УБОП в Закарпатской области Олег Коноваленко, возглавляющий Закарпатскую федерацию легкой атлетики, сообщил в "шутливом" видео, которое было снять вероятно где-то в российских кабинетах. Кроме этого, господин Олег не стесняется заниматься спортом в олимпийке с надписью "RUSSIA", несмотря на то, что мы уже 10 лет воюем с россией, — сказано в сообщенни Виталия Глагола

Чтобы не быть голословным, журналист обнародовал видеоподтверждение своих утверждений.

Как на этот скандал отреагировала Федерация легкой атлетики Украины

22 мая прессслужба ФЛАУ опубликовала официальное заявление, в котором обратилась к правоохранительным органам, чтобы те выяснили все обстоятельства и дали правовую оценку таким действиям.

Кроме того, представители федерации публично пообещали, что подробно изучат подробности ситуации и подготовят оперативное рассмотрение вопроса.

Более того, Федерация легкой атлетики Украины намерена сделать все возможное, чтобы самостоятельно выяснить все обстоятельства и вынести соответствующее решение в рамках их полномочий.

Появление таких провокационных видео, когда война в Украине длится более десяти лет и от рук российских агрессоров гибнут наши соотечественники, возмущает каждого сознательного украинца. И легкоатлетическое сообщество не исключение. Вышеописанный случай позорен и требует выводов компетентных ведомств, — сказано в официальном заявлении ФЛАУ.

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