Призывы к отделению Закарпатья и любовь к РФ. Что известно о новом скандале на спортивной арене

Президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко не только тренируется в форме с надписью "Россия", но и мечтает об отделении Закарпатья от Украины. Видеодоказательства опубликовал журналист и блогер Виталий Глагола.
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Чтобы не быть голословным, журналист обнародовал видеоподтверждение своих утверждений.
Как на этот скандал отреагировала Федерация легкой атлетики Украины
22 мая прессслужба ФЛАУ опубликовала официальное заявление, в котором обратилась к правоохранительным органам, чтобы те выяснили все обстоятельства и дали правовую оценку таким действиям.
Кроме того, представители федерации публично пообещали, что подробно изучат подробности ситуации и подготовят оперативное рассмотрение вопроса.
Более того, Федерация легкой атлетики Украины намерена сделать все возможное, чтобы самостоятельно выяснить все обстоятельства и вынести соответствующее решение в рамках их полномочий.
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