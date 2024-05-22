Призывы к отделению Закарпатья и любовь к РФ. Что известно о новом скандале на спортивной арене

Об этом бывший заместитель начальника УБОП в Закарпатской области Олег Коноваленко, возглавляющий Закарпатскую федерацию легкой атлетики, сообщил в "шутливом" видео, которое было снять вероятно где-то в российских кабинетах. Кроме этого, господин Олег не стесняется заниматься спортом в олимпийке с надписью "RUSSIA", несмотря на то, что мы уже 10 лет воюем с россией, — сказано в сообщенни Виталия Глагола