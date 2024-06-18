Украинский баскетболист Михайлюк выиграл титул чемпиона НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс".

Михайлюк стал вторым украинцем в истории, выигравшим титул чемпиона НБА

В ночь на 18 июня состоялся пятый матч финальной серии плейоф, в котором команда 27-летнего украинца на собственной площадке победила "Даллас Маверикс" со счетом 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21 ).

Михайлюк провел на площадке около одной минуты и успел сделать одну подборку.

Таким образом, "Бостон Селтикс" выиграл финальную серию плейофа со счетом 4:1 и стал чемпионом НБА.

Для "Бостон Селтикс" это первый чемпионский титул за 16 лет и 18-й в истории, являющийся абсолютным рекордом лиги. "Кельты" теперь на один трофей опережают Лос-Анджелес Лейкерс.

Сам Михайлюк впервые в карьере стал чемпионом НБА. Он является только вторым украинцем в истории, кому подчинилось это достижение. Ранее это удавалось только Станиславу Медведенко, дважды становившемуся чемпионом (2001, 2002) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

В финальной серии Михайлюк появлялся на площадке в трех матчах. Суммарно украинец сыграл почти 15 минут, за которые набрал 5 очков и отличился двумя ассистами.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА впервые в истории стал "Денвер Наггетс", обыграв в финальной серии плейоф "Майами Гит" (4:1).

Кто стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Роналду остался на первой позиции в списке. За год 39-летний форвард "Аль-Насра" из Саудовской Аравии и сборной Португалии получил по клубным и спонсорским контрактам $260 млн.

На вторую позицию вышел испанский гольфист Джон Рам, заработавший $218 млн, третью — опустился аргентинский футболист Лионель Месси — $135 млн.

10 самых богатых спортсменов 2024 года по версии Forbes

1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия, "Аль-Наср") - $260 млн ($200 млн по клубному контракту + $60 млн по спонсорским)

2. Джон Рам (гольф, Испания) - $218 млн ($198 млн + $20 млн)

3. Лионель Месси (футбол, Аргентина, "Интер Майами") - $135 млн ($65 млн + $70 млн)

4. Леброн Джеймс (баскетбол, США, "Лос-Анджелес Лейкерс") - $128,2 млн ($48,2 млн + $80 млн)

5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, Греция, "Милуоки") - $111 млн ($46 млн + $65 млн)

6. Килиан Мбаппе (футбол, Франция, ПСЖ) — $110 млн ($90 млн + $20 млн)

7. Неймар (футбол, Бразилия, "Аль-Хиляль") — $108 млн ($80 млн + $28 млн)

8. Карим Бензема (футбол, Франция, "Аль-Иттихад") - $106 млн ($100 млн + $6 млн)

9. Стефен Карри (баскетбол, США, "Голден Стейт") - $102 млн ($52 млн + $50 млн)

10. Ламар Джексон (американский футбол, США, "Балтимор" - $100,5 млн ($98,5 млн + $2 млн)