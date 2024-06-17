Украинцы заняли призовые места на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинские спортсмены удачно выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта в сербском Белграде и стали серебряными призерами соревнований.
Главные тезисы
- Украинские спортсмены выиграли серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде.
- Даниил Аванесов, Карина Глыжина, Станислав Олиферчик и Анна Письменская удачно выступили, получив медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта.
- Анна Письменская стала обладательницей восьмой медали на континентальных первенствах, а для Даниила Аванесова и Карины Глыжиной это дебютная медаль.
- Сборная Украины по теннису гарантированно использует 5 лицензий на участие в Олимпиаде-2024, а возможно получит шестую.
Сборная Украины завоевала серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта
В первый соревновательный день континентального первенства по прыжкам в воду, которое проходит в сербском Белграде, украинские спортсмены поднимаются на пьедестал почета в командных соревнованиях среди смешанных пар.
Даниил Аванесов, Карина Глыжина, Станислав Олиферчик и Анна Письменская с результатом 357.00 балла стали серебряными призерами соревнований.
Для Даниила Аванесова и Карины Глыжиной — это дебютная медаль взрослого Чемпионата Европы.
После 5-летнего перерыва Станислав Олиферчик сумел снова подняться на европейский пьедестал почета. А вот Анна Письменская завоевала уже восьмую медаль на своем 15-м континентальном первенстве.
Чемпионами Европы стали испанцы (367,65 балла), третье место по представителям Германии (352,30 балла).
Олимпиада-2024. Украинские теннисистки получили 5 лицензий на участие
Женская сборная Украины по теннису гарантированно использует пять именных пропусков на Олимпиаду-2024, вероятно получение также шестой лицензии. Об этом заявил капитан сборной Украины Михаил Филима.
По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде, но две из них не выполнили второе условие отбора.
Михаил Филима подтвердил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры поедут сестры Киченок — они будут соревноваться в парном разряде.
Кто из украинских теннисисток гарантированно сыграет на Олимпиаде в Париже
одиночный турнир: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская
парный турнир: Людмила Киченок и Надежда Киченок
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