Украинцы заняли призовые места на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинские спортсмены удачно выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта в сербском Белграде и стали серебряными призерами соревнований.

Сборная Украины завоевала серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта

В первый соревновательный день континентального первенства по прыжкам в воду, которое проходит в сербском Белграде, украинские спортсмены поднимаются на пьедестал почета в командных соревнованиях среди смешанных пар.

Даниил Аванесов, Карина Глыжина, Станислав Олиферчик и Анна Письменская с результатом 357.00 балла стали серебряными призерами соревнований.

Для Даниила Аванесова и Карины Глыжиной — это дебютная медаль взрослого Чемпионата Европы.

После 5-летнего перерыва Станислав Олиферчик сумел снова подняться на европейский пьедестал почета. А вот Анна Письменская завоевала уже восьмую медаль на своем 15-м континентальном первенстве.

Чемпионами Европы стали испанцы (367,65 балла), третье место по представителям Германии (352,30 балла).

Олимпиада-2024. Украинские теннисистки получили 5 лицензий на участие

Женская сборная Украины по теннису гарантированно использует пять именных пропусков на Олимпиаду-2024, вероятно получение также шестой лицензии. Об этом заявил капитан сборной Украины Михаил Филима.

По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде, но две из них не выполнили второе условие отбора.

Михаил Филима подтвердил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры поедут сестры Киченок — они будут соревноваться в парном разряде.

Кто из украинских теннисисток гарантированно сыграет на Олимпиаде в Париже