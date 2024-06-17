Українці посіли призові місця на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Українські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у сербському Белграді і стали срібними призерами змагань.
Головні тези:
- Українські спортсмени виграли срібло на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Белграді.
- Данило Аванесов, Каріна Глижіна, Станіслав Оліферчик та Анна Письменська вдало виступили , здобувши медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
- Анна Письменська стала володаркою восьмої медалі на континентальних першостях, а для Данила Аванесова та Каріни Глижіної це дебютна медаль.
- Збірна України з тенісу гарантовано використає 5 ліцензій на участь у Олімпіаді-2024, а можливо, отримає шосту.
Збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
У перший змагальний день континентальної першості зі стрибків у воду, яка відбувається у сербському Белграді, українські спортсмени підіймаються на п'єдестал пошани у командних змаганнях серед змішаних пар.
Данило Аванесов, Каріна Глижіна, Станіслав Оліферчик та Анна Письменська з результатом 357.00 бала стали срібними призерами змагань.
Для Данила Аванесова та Каріни Глижіної це дебютна медаль дорослого Чемпіонату Європи.
Після 5-річної перерви Станіслав Оліферчик зумів знову піднятися на європейський п’єдестал пошани. А ось Анна Письменська виборола вже восьму медаль на своїй 15-ій континентальній першості.
Чемпіонами Європи стали іспанці (367.65 бала), третє місце за представниками Німеччини (352.30 бала).
Олімпіада-2024. Українські тенісистки отримали 5 ліцензій на участь
Жіноча збірна України з тенісу гарантовано використає п'ять іменних перепусток на Олімпіаду-2024, ймовірним є здобуття також шостої ліцензії. Про це заявив капітан збірної України Михайло Філіма.
За першим пунктом відбору проходять одразу п'ять українок в одиночному розряді, але дві з них — не виконали другої умови відбору.
Михайло Філіма підтвердив, що ті три тенісистки, які виконали обидві умови будуть включені в заявку на Олімпіаду-2024 в одиночному розряді. А також на Ігри поїдуть сестри Кіченок — вони змагатимуться в парному розряді.
Хто з українських тенісисток гарантовано зіграє на Олімпіаді у Парижі
одиночний турнір: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська
парний турнір: Людмила Кіченок та Надія Кіченок
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