Українці посіли призові місця на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Українські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у сербському Белграді і стали срібними призерами змагань.

Збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

У перший змагальний день континентальної першості зі стрибків у воду, яка відбувається у сербському Белграді, українські спортсмени підіймаються на п'єдестал пошани у командних змаганнях серед змішаних пар.

Данило Аванесов, Каріна Глижіна, Станіслав Оліферчик та Анна Письменська з результатом 357.00 бала стали срібними призерами змагань.

Для Данила Аванесова та Каріни Глижіної це дебютна медаль дорослого Чемпіонату Європи.

Після 5-річної перерви Станіслав Оліферчик зумів знову піднятися на європейський п’єдестал пошани. А ось Анна Письменська виборола вже восьму медаль на своїй 15-ій континентальній першості.

Чемпіонами Європи стали іспанці (367.65 бала), третє місце за представниками Німеччини (352.30 бала).

Олімпіада-2024. Українські тенісистки отримали 5 ліцензій на участь

Жіноча збірна України з тенісу гарантовано використає п'ять іменних перепусток на Олімпіаду-2024, ймовірним є здобуття також шостої ліцензії. Про це заявив капітан збірної України Михайло Філіма.

За першим пунктом відбору проходять одразу п'ять українок в одиночному розряді, але дві з них — не виконали другої умови відбору.

Михайло Філіма підтвердив, що ті три тенісистки, які виконали обидві умови будуть включені в заявку на Олімпіаду-2024 в одиночному розряді. А також на Ігри поїдуть сестри Кіченок — вони змагатимуться в парному розряді.

Хто з українських тенісисток гарантовано зіграє на Олімпіаді у Парижі