Молодежная сборная Украины разгромила Армению на Евробаскет-2024
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Молодежная сборная Украины разгромила Армению на Евробаскет-2024

баскетбол
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Сборная Украины U-20 уверенно одолела армянских сверстников на старте чемпионата Европы.

Главные тезисы

  • Молодежная сборная Украины U-20 уязвимо победила Армению со счетом 93:60 в начале Евробаскета-2024.
  • Руководствуясь отличной игрой и поддержкой ключевых игроков, украинская команда проявила уверенность и силу на площадке.
  • Игроки Игр показали впечатляющий результат, обеспечив уверенную победу и надежду на дальнейший успех в соревнованиях.
  • Следующий вызов для молодежной сборной – матч против Молдовы, который состоится 13 июля. Баскетбольная команда приступит к квалификации еврокубка.
  • Днепровский баскетбольный клуб готовится к новому сезону, ожидая жеребьевки в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА, где будет отстаивать свою честь и стремление к победам в международных соревнованиях.

Молодежная сборная Украины по разгрому Армении начала Евробаскет-2024 Евровидение-2023 U-20, Дивизион B, группа

Армения – Украина – 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)

В дебюте встречи команды действовали на равных. Впрочем, с середины четверти "сине-желтые" ушли в отрыв. На пике преимущество подопечных Валерия Плеханова составило 9 пунктов. Правда, армянские баскетболисты сумели сократить отставание на треть.

А вот вторую десятиминутку сборная Украины U-20 начала с мощного отрезка (10:0). После небольшой паузы "сине-желтые" продолжили наращивать гандикап. Наконец, на большой перерыв отечественные баскетболисты ушли с преимуществом +20.

В третьей четверти украинцы разрешили Армении U-20 немного сократить отставание. Однако эта пауза стала прологом к новому наступлению в последней десятиминутке. Ребята Плеханова просто смяли кавказцев и завершили матч с 33-очковым преимуществом.

Лавры самого результативного баскетболиста в составе украинской молодежки разделили набравшие по 14 пунктов Кирилл Скутельник и Павел Карасев. Еще 13 очков в копилку "сине-желтых" добавил Даниил Сипало, а сын Виталия Кличко Максим набрал 11 баллов. Следующий матч Украина U-20 проведет против молодежки Молдовы 13 июля.

Баскетбольный чемпион Украины заявился в еврокубок на новый сезон

Команда Владимира Коваля начнет выступления по квалификации еврокубка. Днепровцы будут сеяны во время жеребьевки этапа.

"Днепр" узнает соперника в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА 19 июля. Предыдущий этап состоит из двух поединков – 24 сентября и 27 сентября. Семь победителей квалификации попадут в основную сетку соревнований.

Статус сеяного для "Днепра" сузил круг потенциальных оппонентов к семи. В частности, чемпион Украины может встретиться с бельгийским "Шарлеруа", загребским "Динамо", греческим "Маруси", "Нептунасом" из Клайпеды, мальтийским "Старлайтс", румынской "Констанцей" или словацкой "Превидзой".

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