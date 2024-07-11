Фінал Євро-2024. Коли та де дивитися вирішальну гру

За підсумками півфінальних матчів Євро-2024 з футболу стали відомі фіналісти турніру. До вирішального поєдинку пробилися збірні Іспанії та Англії.
Головні тези:
- Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня на Олімпіаштадіоні в Берліні.
- Іспанія вп'яте зіграє у фіналі Євро, била переможцем 3 рази, в той час як Англія вийшла до фіналу лише вдруге.
- Медіасервіс MEGOGO покаже фінальний матч Євро-2024 в Інтернеті. Українські глядачі можуть переглянути його на місцевих телеканалах.
- За прогнозами Favbet, фаворитом фіналу є збірна Іспанії, але англійці також мають шанс на перемогу.
- Коефіцієнти на перемогу Іспанії з урахуванням можливих сценаріїв складають 2,54 у основний час та 1,69 з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті.
Коли буде фінал Євро-2024
У півфіналах Іспанія обіграла Францію (2:1), тоді як Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Нідерландами (2:1).
Фінал чемпіонату Європи-2024 відбудеться в неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Іспанія уп'яте в історії зіграє у фіналі Євро. "Червона фурія" є триразовим тріумфатором континентальної першості: 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).
Англія лише вдруге вийшла до фіналу континентальної першості. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).
Де дивитися фінал Євро-2024
Подивитися фінальний матч Євро-2024 між збірними Іспанії та Англії можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
За оцінками нашого партнера української букмекерської компанії Favbet, фаворитом фінального матчу Євро-2024 є збірна Іспанії. На перемогу піренейців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,54. Нічия — 2,99. Виграш англійців за підсумками 90 хвилин протистояння — 3,50.
Тріумф іспанців у фіналі з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,69. Завоювання трофею збірною Англії — 2,37.
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