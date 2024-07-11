Финал Евро-2024. Когда и где смотреть решающую игру
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Финал Евро-2024. Когда и где смотреть решающую игру

Финал Евро-2024
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По итогам полуфинальных матчей Евро-2024 по футболу стали известны финалисты турнира. В решающий поединок пробились сборные Испании и Англии.

Главные тезисы

  • Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на Олимпиаштадионе в Берлине.
  • Испания в пятый раз сыграет в финале Евро, была победителем 3 раза, в то время как Англия вышла в финал лишь во второй раз.
  • Медиасервис Megogo покажет финальный матч Евро-2024 в Интернете. Украинские зрители могут посмотреть его на местных телеканалах.
  • По прогнозам Favbet, фаворитом финала является сборная Испании, но у англичан также есть шанс на победу.
  • Коэффициенты победы Испании с учетом возможных сценариев составляют 2,54 в основное время и 1,69 с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти.

Когда будет финал Евро-2024

В полуфиналах Испания обыграла Францию (2:1), в то время как Англия на последних минутах вырвала победу над Нидерландами (2:1).

Финал чемпионата Европы-2024 состоится в воскресенье, 14 июля, на "Олимпиаштадионе" в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Испания в пятый раз в истории сыграет в финале Евро. "Красная фурия" является трехкратным триумфатором континентального первенства: в 1964 году испанцы в финале победили сборную СССР (2:1), в 1984-м проиграли Франции (0:2), в 2008-м обыграли Германию (1:0), а в 2012-м в Киеве разгромили Италию (4:0)

Англия только во второй раз вышла в финал континентального первенства. В решающем матче предыдущего Евро, которое из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021 году, команда Гарета Саутгейта в серии пенальти проиграла итальянцам (1:1, пен. 2:3).

Где смотреть финал Евро-2024

Посмотреть финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии можно в эфире местных телеканалов Общественного кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет медиасервис MEGOGO.

По оценкам нашего партнера украинской букмекерской компании Favbet, фаворитом финального матча Евро-2024 является сборная Испании. На победу пиренейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,54. Ничья — 2,99. Выигрыш англичан по итогам 90 минут противостояния — 3,50.

Триумф испанцев в финале с учетом возможных экстратаймов и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,69. Завоевание трофея сборной Англии — 2,37.

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