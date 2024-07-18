УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024 идеальных игроков

Европейский футбольный союз (УЕФА) обнародовал свою версию символической сборной Евро-2024.
Главные тезисы
- УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2024, где представлены лучшие игроки турнира.
- Испанская сборная стала победителем Евро-2024, обойдя в финале сборную Англии.
- Испания торжествовала на Евро-2024 в четвертый раз в своей истории, предыдущие победы в 1964, 2008 и 2012 годах.
- Сборная Испании стала лидером по количеству трофеев на чемпионатах Европы, опередив Германию.
- На турнире Евро-2024 Испания доминировала, выиграв все матчи в группе и показав волевую игру в плей-офф.
УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024
В нее вошли сразу шесть футболистов сборной Испании, ставшей победителем турнира.
Англия, дошедшая до финала чемпионата Европы-2024, представлена одним игроком. Двух футболистов в символическую сборную делегировала вылетевшая в полуфинале Франция. По одному – Германия и Швейцария, выбывшие в четвертьфинале.
Вратарь: Майк Меньян (Франция);
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Уильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);
Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все – Испания);
Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба – Испания), Джамал Мусиала (Германия).
Испания торжествовала на Евро-2024
"Фурия Роха" одолела сборную Англии в финале (2:1). Голами в составе команды Луиса де ла Фуэнте отличились Вильямс и Оярсабаль.
Испанские футболисты четвертый раз в истории торжествовали на чемпионате Европы. Предыдущие успехи пиренейцев случились в 1964, 2008 и 2012 гг. Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству трофеев, опередив сборную Германии (3 титула).
На групповом этапе Евро-2024 "Фурия Роха" стала единственной командой с тремя победами в трех турах. В плей-офф испанцы разгромили сборную Грузии (4:1), дожали немцев в дополнительное время (2:1), одержали волевую победу над Францией (2:1).
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