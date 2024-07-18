УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024 идеальных игроков

УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024

В нее вошли сразу шесть футболистов сборной Испании, ставшей победителем турнира.

Англия, дошедшая до финала чемпионата Европы-2024, представлена одним игроком. Двух футболистов в символическую сборную делегировала вылетевшая в полуфинале Франция. По одному – Германия и Швейцария, выбывшие в четвертьфинале.

Вратарь: Майк Меньян (Франция);

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Уильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все – Испания);

Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба – Испания), Джамал Мусиала (Германия).

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

Испания торжествовала на Евро-2024

"Фурия Роха" одолела сборную Англии в финале (2:1). Голами в составе команды Луиса де ла Фуэнте отличились Вильямс и Оярсабаль.

Испанские футболисты четвертый раз в истории торжествовали на чемпионате Европы. Предыдущие успехи пиренейцев случились в 1964, 2008 и 2012 гг. Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству трофеев, опередив сборную Германии (3 титула).

На групповом этапе Евро-2024 "Фурия Роха" стала единственной командой с тремя победами в трех турах. В плей-офф испанцы разгромили сборную Грузии (4:1), дожали немцев в дополнительное время (2:1), одержали волевую победу над Францией (2:1).