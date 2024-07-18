УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024 идеальных игроков
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УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024 идеальных игроков

УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024 идеальных игроков
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Источник:  УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) обнародовал свою версию символической сборной Евро-2024.

Главные тезисы

  • УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2024, где представлены лучшие игроки турнира.
  • Испанская сборная стала победителем Евро-2024, обойдя в финале сборную Англии.
  • Испания торжествовала на Евро-2024 в четвертый раз в своей истории, предыдущие победы в 1964, 2008 и 2012 годах.
  • Сборная Испании стала лидером по количеству трофеев на чемпионатах Европы, опередив Германию.
  • На турнире Евро-2024 Испания доминировала, выиграв все матчи в группе и показав волевую игру в плей-офф.

УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024

В нее вошли сразу шесть футболистов сборной Испании, ставшей победителем турнира.

Англия, дошедшая до финала чемпионата Европы-2024, представлена одним игроком. Двух футболистов в символическую сборную делегировала вылетевшая в полуфинале Франция. По одному – Германия и Швейцария, выбывшие в четвертьфинале.

Вратарь: Майк Меньян (Франция);

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Уильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все – Испания);

Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба – Испания), Джамал Мусиала (Германия).

Испания торжествовала на Евро-2024

"Фурия Роха" одолела сборную Англии в финале (2:1). Голами в составе команды Луиса де ла Фуэнте отличились Вильямс и Оярсабаль.

Испанские футболисты четвертый раз в истории торжествовали на чемпионате Европы. Предыдущие успехи пиренейцев случились в 1964, 2008 и 2012 гг. Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству трофеев, опередив сборную Германии (3 титула).

На групповом этапе Евро-2024 "Фурия Роха" стала единственной командой с тремя победами в трех турах. В плей-офф испанцы разгромили сборную Грузии (4:1), дожали немцев в дополнительное время (2:1), одержали волевую победу над Францией (2:1).

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