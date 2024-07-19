Молодіжна збірна України пройшла до півфіналу Євробаскет-2024

Збірна України U-20 здобула видовищну перемогу над однолітками з Грузії у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2024 року в Дивізіоні B.

Молодіжна збірна України перемогла Грузію

У стартовій чверті команди трималися поруч. Ані "синьо-жовті", ані "хрестоносці" не зуміли піти у відрив. Однак, у кінцівці ігрового відрізку Україна U-20 вийшла вперед на три пункти.

У другій десятихвилинці підопічні Валерія Плеханова зуміли наростити перевагу. Українська молодіжка впродовж усієї чверті методично створювали гандикап. Як наслідок, на велику перерву "синьо-жовті" пішли з 10-очковою перевагою.

Позитивна тенденція продовжилася і в третій десятихвилинці. Українські баскетболісти були кращими під обома щитами та відірвалися від кавказців на 19 пунктів. А от старт фінальної чверті краще провела Грузія U-20 та скоротила відставання до десяти очок. Однак, українці стабілізували гру, а завдяки попередньому запасу довели матч до перемоги.

Найрезультативнішим у складі збірної України U-20 став Кирило Скутельник. Він набрав 18 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. У рамках 1/2 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Нідерландів. Для виходу в Дивізіон A командам достатньо вийти до фіналу чи виграти матч за 3-тє місце.

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"Синьо-жовті" взялися до справи зі старту зустрічі. Команда Віталія Степановського до великої перерви встигла створити солідний гандикап. Після першої чверті збірна України відірвалася на 8 пунктів, а в другій — ще на 6 очок.

У другій половині "тигри" зуміли вирівняти гру. Малайці стабілізували виступи під обома щитами та змогли уникнути подальшого зростання відставання. У фінальній чверті збірна Малайзії навіть відіграла півдесятка пунктів, але поступилася.

Отже, Україна здобула четверту поспіль перемогу після двох поразок на старті турніру. Найрезультативнішими в складі "синьо-жовтих" стали Степан Лесик і Олександр Антипов, які набрали по 14 очок. Останній ще й оформив дабл-дабл, додавши 13 підбирань.