Молодежная сборная Украины прошла в полуфинал Евробаскет-2024

Сборная Украины U-20 одержала зрелищную победу над ровесниками из Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года в Дивизионе B.

Молодежная сборная Украины победила Грузию

В стартовой четверти команды держались рядом. Ни "сине-желтые", ни "крестоносцы" не сумели уйти в отрыв. Однако в концовке игрового отрезка Украина U-20 вышла вперед на три пункта.

Во второй десятиминутке подопечные Валерия Плеханова сумели нарастить преимущество. Украинская молодежка на протяжении всей четверти методически создавали гандикап. Как следствие, на большой перерыв "сине-желтые" ушли с 10-очковым преимуществом.

Положительная тенденция продолжилась и в третьей десятиминутке. Украинские баскетболисты были лучшими под обоими щитами и оторвались от кавказцев на 19 пунктов. А вот старт финальной четверти лучше провела Грузия U-20 и сократила отставание до десяти очков. Однако украинцы стабилизировали игру, а благодаря предварительному запасу довели матч до победы.

Самым результативным в составе сборной Украины U-20 стал Кирилл Скутельник. Он набрал 18 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. В рамках 1/2 финала "сине-желтые" встретятся со сборной Нидерландов. Для выхода в Дивизион A командам достаточно выйти в финал или выиграть матч за 3 место.

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"Сине-желтые" приступили к делу со старта встречи. Команда Виталия Степановского к большому перерыву успела создать солидный гандикап. После первой четверти сборная Украины оторвалась на 8 пунктов, а во второй еще на 6 очков.

Во второй половине "тигры" сумели выровнять игру. Малайцы стабилизировали выступы под обоими щитами и смогли избежать дальнейшего роста отставания. В финальной четверти сборная Малайзии даже отыграла полдесятка пунктов, но уступила.

Итак, Украина одержала четвертую победу после двух поражений на старте турнира. Самыми результативными в составе "сине-желтых" стали Степан Лесик и Александр Антипов, набравшие по 14 очков. Последний еще и оформил дабл-дабл, добавив 13 подборов.