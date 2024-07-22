Юношеская сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Украины U-19 одолела сверстников из Италии на финише группового этапа чемпионата Европы.
Главные тезисы
- Юношеская сборная Украины U-19 одолела сборную Италии U-19 на финише группового этапа Евро-2024 со счетом 3:2.
- Победа позволила Украине U-19 выйти в полуфинал турнира и обеспечить себе участие на ЧМ-2025 среди 20-летних.
- Матч отметился важными моментами и напряженной борьбой на поле, привлекая внимание болельщиков.
- Украинская молодежная сборная продемонстрировала высокий уровень игры, показав себя среди сильнейших команд своей возрастной категории в Европе.
- Благодаря победе над Италией на Евро-2024, юноши из Украины продолжают радовать своих поклонников и амбициозно двигаются к успехам в мировом футболе.
Юношеская сборная Украины в голепаде обыграла Италию U-19
Украина — Италия — 3:2
Голы: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пенальти) — Эбоне, 34, Романо, 52
Удаление: Корради, 73 (И, вторая желтая карточка)
В дебюте встречи более острыми выглядели атаки итальянцев. На первых минутах Сиа и Эбоне не попали в рамку ворот с перспективных позиций, а впоследствии второй из пределов штрафной попал в голкипера. Зато украинская команда реализовала первый же случай — Синчук после забрасывания Гусева и ошибки защитника мастерски забросил мяч за воротничок вратарю.
К экватору первой половины подопечные Дмитрия Михайленко успели обменяться моментами с юной сменой "Скуадра Адзурры". Сначала Крапивцов спас украинцев после мощного выстрела Сиа, а затем Пономаренко с рикошетом отправил мяч над перекладиной. На 34-й минуте итальянцы отыгрались — Ди Маджо набросил со штрафного, а Эбоне точно пробил в ближний угол.
Как прошел второй тайм
Новая вспышка активности пришлась на старт второго тайма. Италия U-19 повела в счете после пушечного выстрела Романо с дистанции под ближнюю штангу. Однако "сине-желтые" отыгрались уже через две минуты. Это Михавко сыграл в отборе на чужой половине и отдал на Пономаренко, который пятой оставил мяч для Кревсуна — хавбек успешно расстрелял ворота.
Команды продолжили в том же темпе. Вот Маннини решил проверить бдительность Крапивцова еще одним дальним ударом, но голкипер сумел парировать мяч. В ответ Пономаренко в ощупь замкнул прострел Синчука — вратарь был на месте.
На 73-й минуте произошел ключевой эпизод. Маткевич слева в штрафной площадке пробросил мяч мимо Корради и заставил этого сфолить — пенальти и второй горчичник для итальянца. К отметке подошел Пономаренко и уверенно реализовал одиннадцатиметровый, выведя Украину U-19 вперед!
Финальные минуты пронеслись на встречных курсах, но цифры на табло больше не изменились. Победа позволила команде Михайленко вслед за итальянцами выйти в полуфинал турнира. Соперник "сине-желтых" определится в понедельник, а выход из группы гарантировал поездку на ЧМ-2025 среди 20-летних.
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