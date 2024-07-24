Олимпиада-2024. Сборная Украины по футболу будет играть с командой Ирака — где и когда смотреть

24 июля в 20:00 украинская сборная по футболу дебютирует на Олимпийских играх. Сине-желтые будут соревноваться с командой Ирака.
Главные тезисы
- Сборная Украины по футболу дебютирует на Олимпийских играх-2024 против команды Ирака во Франции.
- Украинцы имеют шансы на успех в группе, хотя букмекеры не считают их фаворитами на победу.
- Команде Украины прогнозируют борьбу за второе место с Марокко, а Ирак считается аутсайдером группы.
- Главными фаворитами на “золото” по мнению букмекеров являются Аргентина, Франция и Испания.
- Олимпийский турнир-2024 предоставляет украинским футболистам возможность продемонстрировать свой талант на мировой спортивной арене.
Дебют Украины в футбольных соревнованиях на Олимпиаде
Программу Олимпийских игр-2024 за два дня до ее официального открытия начинает турнир по мужскому футболу. Первые матчи в этом виде спорта пройдут в разных городах Франции 24 июля.
Свой первый матч на турнире, в частности, сыграет и мужская сборная Украины — ее соперником будет команда Ирака. Всего восемь матчей, то есть все команды, будут проведены в первом туре.
Расписание трансляций Олимпиады-2024 (среда, 24 июля) на Суспільне Спорт:
16:00. Аргентина — Марокко (телеканал и сайт Суспільне Спорт)
16:00. Узбекистан — Испания (сайт Суспільне Спорт)
18:00. Гвинея — Новая Зеландия (сайт Суспільне Спорт)
18:00. Египет — Доминиканская Республика (сайт Суспільне Спорт)
20:00. Ирак — Украина (телеканал и сайт Суспільне Спорт, местные телеканалы Суспільного)
20:00. Япония — Парагвай (сайт Суспільне Спорт)
22:00. Франция — США (сайт Суспільне Спорт)
22:00. Мали — Израиль (сайт Суспільне Спорт)
Трансляция матча Ирак — Украина.
Предматчевая студия начнется в 19:15 с эксклюзивными включениями из Парижа и Лиона. Также сразу после игры — в 22:00 — смотрите послематчевую студию с эксклюзивными комментариями футболистов и тренеров из Лиона.
Смотреть вживую матч Украина-Ирак можно будет на телеканале Суспільне Спорт, сайте Суспільне Спорт и на местных телеканалах Суспільного. А также слушать трансляцию на Радио Промінь.
Ориентировочные составы на матч Ирак — Украина.
Ирак: Хассан — Али, Натик, Тахсин, Саад — Мохаммед, Аль-Мухтар — Баеш, Амин, Джасим — Хуссейн
Украина: Фесюн — Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк — Криськив — Брагару, Михайленко, Рубчинский, Хлань — Сикан
"Сине-желтые" дебютируют на Олимпийских играх. Команда Ротаня завоевала путевку во Францию на прошлогоднем чемпионате Европы среди 21-летних, где дошла до полуфинала турнира. "Львы Месопотамии" приехали на Олимпиаду-2024 в статусе бронзового призера нынешнего Кубка Азии U-23. Иракцы в четвертый раз выступят на летних Играх.
Прогноз букмекеров на футбольные соревнования Олимпиады-2024
Букмекеры называют Аргентину главным фаворитом группы В. Ее победа в квартете с последующим проходом в плей-офф оценивается только в 1,45. А вот Украины ждет тяжелая и почти равная борьба за второе место с Марокко.
У команды Украины немного лучшие шансы на первое место — 4,00 против 4,50 на африканцев. В свою очередь, Ирак считается откровенным аутсайдером квартета. Коэффициент на победу азианцев в группе составляет 39,00.
При этом аргентинцы являются одними из трех главных фаворитов всего турнира. Главными конкурентами "Альбиселеста" считаются Франция и Испания.
Котировки на золотые медали олимпийского турнира:
Франция — 3,20
Аргентина — 3,50
Испания — 3,50
Марокко — 10,00
Парагвай — 20,00
США — 22,00
Египет — 22,00
Украина — 24,00
Япония — 32,00
Мали — 32,00
Израиль — 40,00
Гвинея — 50,00
Узбекистан — 60,00
Ирак — 100,00
Новая Зеландия — 110,00
Доминиканская Республика — 150,00
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