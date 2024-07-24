Олимпиада-2024. Сборная Украины по футболу будет играть с командой Ирака — где и когда смотреть

24 июля в 20:00 украинская сборная по футболу дебютирует на Олимпийских играх. Сине-желтые будут соревноваться с командой Ирака.

Дебют Украины в футбольных соревнованиях на Олимпиаде

Программу Олимпийских игр-2024 за два дня до ее официального открытия начинает турнир по мужскому футболу. Первые матчи в этом виде спорта пройдут в разных городах Франции 24 июля.

Свой первый матч на турнире, в частности, сыграет и мужская сборная Украины — ее соперником будет команда Ирака. Всего восемь матчей, то есть все команды, будут проведены в первом туре.

Расписание трансляций Олимпиады-2024 (среда, 24 июля) на Суспільне Спорт:

16:00. Аргентина — Марокко (телеканал и сайт Суспільне Спорт)

16:00. Узбекистан — Испания (сайт Суспільне Спорт)

18:00. Гвинея — Новая Зеландия (сайт Суспільне Спорт)

18:00. Египет — Доминиканская Республика (сайт Суспільне Спорт)

20:00. Ирак — Украина (телеканал и сайт Суспільне Спорт, местные телеканалы Суспільного)

20:00. Япония — Парагвай (сайт Суспільне Спорт)

22:00. Франция — США (сайт Суспільне Спорт)

22:00. Мали — Израиль (сайт Суспільне Спорт)

Трансляция матча Ирак — Украина.

Предматчевая студия начнется в 19:15 с эксклюзивными включениями из Парижа и Лиона. Также сразу после игры — в 22:00 — смотрите послематчевую студию с эксклюзивными комментариями футболистов и тренеров из Лиона.

Смотреть вживую матч Украина-Ирак можно будет на телеканале Суспільне Спорт, сайте Суспільне Спорт и на местных телеканалах Суспільного. А также слушать трансляцию на Радио Промінь.

Ориентировочные составы на матч Ирак — Украина.

Ирак: Хассан — Али, Натик, Тахсин, Саад — Мохаммед, Аль-Мухтар — Баеш, Амин, Джасим — Хуссейн

Украина: Фесюн — Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк — Криськив — Брагару, Михайленко, Рубчинский, Хлань — Сикан

"Сине-желтые" дебютируют на Олимпийских играх. Команда Ротаня завоевала путевку во Францию на прошлогоднем чемпионате Европы среди 21-летних, где дошла до полуфинала турнира. "Львы Месопотамии" приехали на Олимпиаду-2024 в статусе бронзового призера нынешнего Кубка Азии U-23. Иракцы в четвертый раз выступят на летних Играх.

Прогноз букмекеров на футбольные соревнования Олимпиады-2024

Букмекеры называют Аргентину главным фаворитом группы В. Ее победа в квартете с последующим проходом в плей-офф оценивается только в 1,45. А вот Украины ждет тяжелая и почти равная борьба за второе место с Марокко.

У команды Украины немного лучшие шансы на первое место — 4,00 против 4,50 на африканцев. В свою очередь, Ирак считается откровенным аутсайдером квартета. Коэффициент на победу азианцев в группе составляет 39,00.

При этом аргентинцы являются одними из трех главных фаворитов всего турнира. Главными конкурентами "Альбиселеста" считаются Франция и Испания.

Что интересно, шансы Марокко на золото значительно выше, чем у Украины, хотя в группе коэффициент на успех "сине-желтых" ниже. Команда Ротаня считается всего восьмым по силе претендентом на золото. Поделиться

Котировки на золотые медали олимпийского турнира: