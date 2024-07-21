Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде — какие шансы на победу

Руслан Ротань смог вывести Украину на первый в истории олимпийский футбольный турнир нашей страны. "Сине-желтым" придется сразиться в непростой группе против одного из фаворитов соревнования.
Главные тезисы
- Украинская сборная по футболу впервые примет участие в олимпийском турнире, что является большим достижением для нашей страны.
- Группа Украины на Олимпиаде тяжелая, будет соревноваться с Аргентиной, Марокко и Ираком, однако есть шансы на выход в плей-офф.
- Букмекеры считают Аргентину фаворитом группы, но на Украину также приходится неплохой шанс добыть в борьбе второе место.
- Сборная Украины имеет 24:00 коэффициент на победу в турнире, считается одним из аутсайдеров среди фаворитов на золото.
- Шансы Марокко на победу на Олимпиаде выше, чем у Украины, хотя коэффициент успеха украинцев ниже. Аргентина, Франция и Испания числятся основными претендентами на золото.
Сборная Украины по футболу сыграет на Олимпиаде
Уже через неделю, 26 июля, во Франции стартуют очередные летние Олимпийские игры. А за два дня до этого, 24 числа, начнется футбольный олимпийский турнир среди мужчин
В соревнованиях примет участие 16 сборных со всего мира в возрасте до 23 лет. При этом каждая команда может заявить к трем футболистам вне этого ограничения.
Впервые в истории Украина сыграет на олимпийском футбольном турнире. Это стало возможным благодаря выходу молодежной сборной в полуфинал Евро U21 в 2023 году.
Группа команде Руслана Ротаня добралась до боевой. В рамках группы В Украина будет играть против Аргентины, Марокко и Ирака. Календарь матчей следующий:
24 июля, 20:00. Ирак — Украина
27 июля, 18:00. Украина — Марокко
30 июля, 18:00. Украина — Аргентина
Прогноз букмекеров
Букмекеры называют Аргентину главным фаворитом группы В. Ее победа в квартете с последующим проходом в плей-офф оценивается только в 1,45. А вот Украины ждет тяжелая и почти равная борьба за второе место с Марокко.
У команды Ротаня немного лучшие шансы на первое место — 4,00 против 4,50 на африканцев. В свою очередь, Ирак считается откровенным аутсайдером квартета. Коэффициент на победу азианцев в группе составляет 39,00.
При этом аргентинцы являются одними из трех главных фаворитов всего турнира. Главными конкурентами "Альбиселеста" считаются Франция и Испания.
Что интересно, шансы Марокко на золото значительно выше, чем у Украины, хотя в группе коэффициент успеха "сине-желтых" ниже. Команда Ротаня считается всего восьмым по силе претендентом на золото.
Котировки на золотые медали олимпийского турнира:
Франция — 3,20
Аргентина — 3,50
Испания — 3,50
Марокко — 10,00
Парагвай — 20,00
США — 22,00
Египет — 22,00
Украина — 24,00
Япония — 32,00
Мали — 32,00
Израиль — 40,00
Гвинея — 50,00
Узбекистан — 60,00
Ирак — 100,00
Новая Зеландия — 110,00
Доминиканская Республика — 150,00
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