Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде — какие шансы на победу
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Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде — какие шансы на победу

Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде
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Руслан Ротань смог вывести Украину на первый в истории олимпийский футбольный турнир нашей страны. "Сине-желтым" придется сразиться в непростой группе против одного из фаворитов соревнования.

Главные тезисы

  • Украинская сборная по футболу впервые примет участие в олимпийском турнире, что является большим достижением для нашей страны.
  • Группа Украины на Олимпиаде тяжелая, будет соревноваться с Аргентиной, Марокко и Ираком, однако есть шансы на выход в плей-офф.
  • Букмекеры считают Аргентину фаворитом группы, но на Украину также приходится неплохой шанс добыть в борьбе второе место.
  • Сборная Украины имеет 24:00 коэффициент на победу в турнире, считается одним из аутсайдеров среди фаворитов на золото.
  • Шансы Марокко на победу на Олимпиаде выше, чем у Украины, хотя коэффициент успеха украинцев ниже. Аргентина, Франция и Испания числятся основными претендентами на золото.

Сборная Украины по футболу сыграет на Олимпиаде

Уже через неделю, 26 июля, во Франции стартуют очередные летние Олимпийские игры. А за два дня до этого, 24 числа, начнется футбольный олимпийский турнир среди мужчин

В соревнованиях примет участие 16 сборных со всего мира в возрасте до 23 лет. При этом каждая команда может заявить к трем футболистам вне этого ограничения.

Впервые в истории Украина сыграет на олимпийском футбольном турнире. Это стало возможным благодаря выходу молодежной сборной в полуфинал Евро U21 в 2023 году.

Группа команде Руслана Ротаня добралась до боевой. В рамках группы В Украина будет играть против Аргентины, Марокко и Ирака. Календарь матчей следующий:

  • 24 июля, 20:00. Ирак — Украина

  • 27 июля, 18:00. Украина — Марокко

  • 30 июля, 18:00. Украина — Аргентина

Прогноз букмекеров

Букмекеры называют Аргентину главным фаворитом группы В. Ее победа в квартете с последующим проходом в плей-офф оценивается только в 1,45. А вот Украины ждет тяжелая и почти равная борьба за второе место с Марокко.

У команды Ротаня немного лучшие шансы на первое место — 4,00 против 4,50 на африканцев. В свою очередь, Ирак считается откровенным аутсайдером квартета. Коэффициент на победу азианцев в группе составляет 39,00.

При этом аргентинцы являются одними из трех главных фаворитов всего турнира. Главными конкурентами "Альбиселеста" считаются Франция и Испания.

Что интересно, шансы Марокко на золото значительно выше, чем у Украины, хотя в группе коэффициент успеха "сине-желтых" ниже. Команда Ротаня считается всего восьмым по силе претендентом на золото.

Котировки на золотые медали олимпийского турнира:

  • Франция — 3,20

  • Аргентина — 3,50

  • Испания — 3,50

  • Марокко — 10,00

  • Парагвай — 20,00

  • США — 22,00

  • Египет — 22,00

  • Украина — 24,00

  • Япония — 32,00

  • Мали — 32,00

  • Израиль — 40,00

  • Гвинея — 50,00

  • Узбекистан — 60,00

  • Ирак — 100,00

  • Новая Зеландия — 110,00

  • Доминиканская Республика — 150,00

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