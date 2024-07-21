Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде — какие шансы на победу

Руслан Ротань смог вывести Украину на первый в истории олимпийский футбольный турнир нашей страны. "Сине-желтым" придется сразиться в непростой группе против одного из фаворитов соревнования.

Сборная Украины по футболу сыграет на Олимпиаде

Уже через неделю, 26 июля, во Франции стартуют очередные летние Олимпийские игры. А за два дня до этого, 24 числа, начнется футбольный олимпийский турнир среди мужчин

В соревнованиях примет участие 16 сборных со всего мира в возрасте до 23 лет. При этом каждая команда может заявить к трем футболистам вне этого ограничения.

Впервые в истории Украина сыграет на олимпийском футбольном турнире. Это стало возможным благодаря выходу молодежной сборной в полуфинал Евро U21 в 2023 году.

Группа команде Руслана Ротаня добралась до боевой. В рамках группы В Украина будет играть против Аргентины, Марокко и Ирака. Календарь матчей следующий:

24 июля, 20:00. Ирак — Украина

27 июля, 18:00. Украина — Марокко

30 июля, 18:00. Украина — Аргентина

Прогноз букмекеров

Букмекеры называют Аргентину главным фаворитом группы В. Ее победа в квартете с последующим проходом в плей-офф оценивается только в 1,45. А вот Украины ждет тяжелая и почти равная борьба за второе место с Марокко.

У команды Ротаня немного лучшие шансы на первое место — 4,00 против 4,50 на африканцев. В свою очередь, Ирак считается откровенным аутсайдером квартета. Коэффициент на победу азианцев в группе составляет 39,00.

При этом аргентинцы являются одними из трех главных фаворитов всего турнира. Главными конкурентами "Альбиселеста" считаются Франция и Испания.

Что интересно, шансы Марокко на золото значительно выше, чем у Украины, хотя в группе коэффициент успеха "сине-желтых" ниже. Команда Ротаня считается всего восьмым по силе претендентом на золото.

Котировки на золотые медали олимпийского турнира: