Збірна України з футболу вперше зіграє на Олімпіаді — які шанси на перемогу

Руслан Ротань зміг вивести Україну на перший в історії олімпійський футбольний турнір для нашої країни. "Синьо-жовтим" доведеться битися у непростій групі проти одного з фаворитів змагання.
Головні тези:
- Українська збірна з футболу вперше братиме участь у олімпійському турнірі, що є великим досягненням для нашої країни.
- Група України на Олімпіаді є важкою, змагатиметься з Аргентиною, Марокко та Іраком, проте є шанси на виход у плей-оф.
- Букмекери вважають Аргентину фаворитом групи, але на Україну також припадає непогане шанс вибороти друге місце.
- Збірна України має 24.00 коефіцієнт на перемогу в турнірі, вважається одним з аутсайдерів серед фаворитів на золото.
- Шанси Марокко на перемогу на Олімпіаді вищі, ніж у України, хоча коефіцієнт на успіх українців нижчий. Аргентина, Франція та Іспанія вважаються основними претендентами на золото.
Збірна України з футболу зіграє на Олімпіаді
Вже за тиждень, 26 липня, у Франції стартують чергові літні Олімпійські ігри. А за два дні до цього, 24 числа, розпочнеться футбольний олімпійський турнір серед чоловіків
У змаганнях візьме участь 16 збірних з усього світу у віковій категорії до 23 років. При цьому кожна команда може заявити до трьох футболістів поза цим обмеженням.
Вперше в історії Україна зіграє на олімпійському футбольному турнірі. Це стало можливим завдяки виходу молодіжної збірної у півфінал Євро U21 у 2023 році.
Група команді Руслана Ротаня дісталась досить бойова. В рамках групи В Україна гратиме проти Аргентини, Марокко та Іраку. Календар матчів наступний:
24 липня, 20:00. Ірак — Україна
27 липня, 18:00. Україна — Марокко
30 липня, 18:00. Україна — Аргентина
Прогноз букмекерів
Букмекери називають Аргентину головним фаворитом групи В. Її перемога у квартеті з подальшим проходом у плей-оф оцінюється лише у 1,45. А ось на Україну чекає важка та майже рівна боротьба за друге місце із Марокко.
Команда Ротаня має трошки кращі шанси на перше місце — 4,00 проти 4,50 на африканців. У свою чергу Ірак вважається відвертим аутсайдером квартету. Коефіцієнт на перемогу азійців у групі становить аж 39,00.
При цьому аргентинці є одними із трьох головних фаворитів усього турніру. Головними конкурентами "альбіселесте" вважаються Франція та Іспанія.
Що цікаво, шанси Марокко на золото значно вищі ніж у України, хоча у групі коефіцієнт на успіх "синьо-жовтих" нижчий. Команда Ротаня вважається лише восьмим по силі претендентом на золото.
Котирування на золоті медалі олімпійського турніру:
Франція — 3,20
Аргентина — 3,50
Іспанія — 3,50
Марокко — 10,00
Парагвай — 20,00
США — 22,00
Єгипет — 22,00
Україна — 24,00
Японія — 32,00
Малі — 32,00
Ізраїль — 40,00
Гвінея — 50,00
Узбекистан — 60,00
Ірак — 100,00
Нова Зеландія — 110,00
Домініканська Республіка — 150,00
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