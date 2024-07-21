Збірна України з футболу вперше зіграє на Олімпіаді — які шанси на перемогу

Руслан Ротань зміг вивести Україну на перший в історії олімпійський футбольний турнір для нашої країни. "Синьо-жовтим" доведеться битися у непростій групі проти одного з фаворитів змагання.

Збірна України з футболу зіграє на Олімпіаді

Вже за тиждень, 26 липня, у Франції стартують чергові літні Олімпійські ігри. А за два дні до цього, 24 числа, розпочнеться футбольний олімпійський турнір серед чоловіків

У змаганнях візьме участь 16 збірних з усього світу у віковій категорії до 23 років. При цьому кожна команда може заявити до трьох футболістів поза цим обмеженням.

Вперше в історії Україна зіграє на олімпійському футбольному турнірі. Це стало можливим завдяки виходу молодіжної збірної у півфінал Євро U21 у 2023 році.

Група команді Руслана Ротаня дісталась досить бойова. В рамках групи В Україна гратиме проти Аргентини, Марокко та Іраку. Календар матчів наступний:

24 липня, 20:00. Ірак — Україна

27 липня, 18:00. Україна — Марокко

30 липня, 18:00. Україна — Аргентина

Прогноз букмекерів

Букмекери називають Аргентину головним фаворитом групи В. Її перемога у квартеті з подальшим проходом у плей-оф оцінюється лише у 1,45. А ось на Україну чекає важка та майже рівна боротьба за друге місце із Марокко.

Команда Ротаня має трошки кращі шанси на перше місце — 4,00 проти 4,50 на африканців. У свою чергу Ірак вважається відвертим аутсайдером квартету. Коефіцієнт на перемогу азійців у групі становить аж 39,00.

При цьому аргентинці є одними із трьох головних фаворитів усього турніру. Головними конкурентами "альбіселесте" вважаються Франція та Іспанія.

Що цікаво, шанси Марокко на золото значно вищі ніж у України, хоча у групі коефіцієнт на успіх "синьо-жовтих" нижчий. Команда Ротаня вважається лише восьмим по силі претендентом на золото.

Котирування на золоті медалі олімпійського турніру: