Олімпіада-2024. Збірна України з футболу виборола перемогу у матчі з Марокко

Збірна України з футболу зіграла другий матч на Олімпійських іграх 27 липня. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу — 2:1!

Перша перемога України на Олімпіаді у футболі

Україна розпочала Олімпіаду-2024 з поразки від Іраку (1:2). При цьому українці відкрили рахунок у грі, однак у підсумку програли поєдинок.

Другий поєдинок на турнірі Україна грала проти Марокко. У разі поразки в грі, українці достроково втрачали б шанси на вихід у плейоф. Натомість будь-який інший результат, зокрема перемога, лишали б "синьо-жовтих" у боротьбі за прохід у чвертьфінал. Поширити

Українці відкрили рахунок у середині першого тайму. На 22-й хвилині простріл Максима Брагару з флангу замкнув Дмитро Криськів.

У першому таймі гострі моменти створювали виключно українці. Двічі пробивав по воротах Марокко півзахисник Максим Хлань — його удари парирував голкіпер. А наприкінці першого тайму після подачі Криськів пробивав Арсеній Батагов, але м'яч після удару захисника пройшов над воротами.

А ось після перерви вже Марокко почало створювати моменти біля воріт України. Спершу Ашраф Хакімі, а згодом і Біляль ель-Ханнус пробивали над воротами.

Зрештою, Марокко змогло зрівняти рахунок у середині першого тайму. Володимир Салюк порушив правила у штрафному майданчику. Згодом же захисника покарали вилученням за фол останньої надії, а форвард Суф'ян Рахімі реалізував 11-метровий.

Попри те, що Україна залишилася у меншості, "синьо-жовті" намагалися повернути собі переможний результат. Зокрема один момент мав форвард Олег Краснопір, який пробив прямо у ноги воротарю. Поширити

Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу представники Африки не змогли.

А ось Україна вирвала перемогу! На 90+8 хвилині простріл флангу замкнув Ігор Краснопір. Арбітри переглядали епізод на предмет VAR, але у підсумку його зарахували.

Олімпійські ігри-2024. 2-й тур

Україна — Марокко 2:1

Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 — Рахімі, 64 (пенальті)

Перед заключним туром Україна йде на третьому місці з 3 очками.

Турнірна таблиця групи B

Аргентина — 3 очки (2 матчі), 4:3 (різниця голів) Марокко — 3 (2), 3:3 Україна — 3 (2), 3:3 Ірак — 3 (2), 3:4

Розклад матчів групи України на Олімпіаді-2024 з футболу

Вівторок, 30 липня. 18:00. Марокко — Ірак (3-й тур)

Вівторок, 30 липня. 18:00. Україна — Аргентина (3-й тур)

Україна програла Іраку на старті Олімпійських ігор у Парижі

"Синьо-жовті" відкрили рахунок, але двічі пропустили у відповідь.

Старту підопічних Руслана Ротаня на Іграх-2024 передував скандальний матч групи В, в якому Марокко перемогло Аргентину з рахунком 2:1. Відтак Україна могла ставати лідером квартету після першого туру в разі перемоги з різницею у два або більше м'ячів.

Першого гострого удару по воротах Іраку завдавав Микола Михайленко. Хавбек цілив у дальній кут, але м'яч парирував голкіпер суперників.

Після пів години ігрового часу супершанс не реалізував Максим Хлань. Максим Брагару віддавав партнеру під удар у воротарській зоні, але вінгер "синьо-жовтих" з кількох метрів не поцілив у відкритий кут. Поширити

Перший тайм підопічні Ротаня могли завершувати голом Іллі Крупського. Той протягнув м'яч у видовищному проході, але пробив у голкіпера Хуссейна Хассана — на перерву команди йшли за "сухого" рахунку.

Після моментів Данила Сікана й Арсенія Батагова м'яч врешті опинився у воротах збірної Іраку на 53-й хвилині. Після розіграшу штрафного на добиванні результативно зіграв Валентин Рубчинський, який став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх.

Перевага українців не протрималася й п'яти хвилин, перш ніж арбітр призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хуссейн — 1:1.