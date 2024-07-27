Олімпіада-2024. Збірна України з футболу виборола перемогу у матчі з Марокко

Збірна України з футболу зіграла другий матч на Олімпійських іграх 27 липня. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу — 2:1!
Головні тези:
- Українська збірна з футболу виборола важливу перемогу над Марокко з рахунком 2:1 на Олімпіаді-2024.
- Після початкової поразки від Іраку, українці зуміли переграти суперника та залишилися у боротьбі за вихід у плейоф.
- Захисник Валентин Рубчинський став автором першого голу України на Олімпійських іграх у футболі.
- Наступний матч збірної України на Олімпіаді-2024 проти Аргентини стане ключовим у прагненні до подальших успіхів.
- Після перемоги над Марокко, українська збірна з футболу займає третє місце в групі B з 3 очками, готуючись до наступних випробувань.
Перша перемога України на Олімпіаді у футболі
Україна розпочала Олімпіаду-2024 з поразки від Іраку (1:2). При цьому українці відкрили рахунок у грі, однак у підсумку програли поєдинок.
Українці відкрили рахунок у середині першого тайму. На 22-й хвилині простріл Максима Брагару з флангу замкнув Дмитро Криськів.
У першому таймі гострі моменти створювали виключно українці. Двічі пробивав по воротах Марокко півзахисник Максим Хлань — його удари парирував голкіпер. А наприкінці першого тайму після подачі Криськів пробивав Арсеній Батагов, але м'яч після удару захисника пройшов над воротами.
А ось після перерви вже Марокко почало створювати моменти біля воріт України. Спершу Ашраф Хакімі, а згодом і Біляль ель-Ханнус пробивали над воротами.
Зрештою, Марокко змогло зрівняти рахунок у середині першого тайму. Володимир Салюк порушив правила у штрафному майданчику. Згодом же захисника покарали вилученням за фол останньої надії, а форвард Суф'ян Рахімі реалізував 11-метровий.
Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу представники Африки не змогли.
А ось Україна вирвала перемогу! На 90+8 хвилині простріл флангу замкнув Ігор Краснопір. Арбітри переглядали епізод на предмет VAR, але у підсумку його зарахували.
Олімпійські ігри-2024. 2-й тур
Україна — Марокко 2:1
Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 — Рахімі, 64 (пенальті)
Перед заключним туром Україна йде на третьому місці з 3 очками.
Турнірна таблиця групи B
Аргентина — 3 очки (2 матчі), 4:3 (різниця голів)
Марокко — 3 (2), 3:3
Україна — 3 (2), 3:3
Ірак — 3 (2), 3:4
Розклад матчів групи України на Олімпіаді-2024 з футболу
Вівторок, 30 липня. 18:00. Марокко — Ірак (3-й тур)
Вівторок, 30 липня. 18:00. Україна — Аргентина (3-й тур)
Україна програла Іраку на старті Олімпійських ігор у Парижі
"Синьо-жовті" відкрили рахунок, але двічі пропустили у відповідь.
Старту підопічних Руслана Ротаня на Іграх-2024 передував скандальний матч групи В, в якому Марокко перемогло Аргентину з рахунком 2:1. Відтак Україна могла ставати лідером квартету після першого туру в разі перемоги з різницею у два або більше м'ячів.
Першого гострого удару по воротах Іраку завдавав Микола Михайленко. Хавбек цілив у дальній кут, але м'яч парирував голкіпер суперників.
Перший тайм підопічні Ротаня могли завершувати голом Іллі Крупського. Той протягнув м'яч у видовищному проході, але пробив у голкіпера Хуссейна Хассана — на перерву команди йшли за "сухого" рахунку.
Після моментів Данила Сікана й Арсенія Батагова м'яч врешті опинився у воротах збірної Іраку на 53-й хвилині. Після розіграшу штрафного на добиванні результативно зіграв Валентин Рубчинський, який став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх.
Перевага українців не протрималася й п'яти хвилин, перш ніж арбітр призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хуссейн — 1:1.
На 75-й хвилині Україна вже поступалася з різницею в один м'яч. Ірак вийшов уперед завдяки голу Алі Джасіма, який пробив з-під кількох оборонців "синьо-жовтих" і встановив фінальний рахунок матчу — 1:2.
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