Олимпиада-2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 28 июля
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Спорт
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Олимпиада-2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 28 июля

Олимпиада-2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 28 июля
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Источник:  online.ua

Во второй день Олимпийских игр-2024 в Париже 3 украинских спортсмена будут соревноваться за медали.

Главные тезисы

  • Команда украинских спортсменов примет участие в соревнованиях на Олимпиаде-2024 в Париже 28 июля.
  • На этот день запланированы выступления украинских атлетов в различных видах спорта, включая гимнастику, дзюдо, греблю, плавание и многие другие.
  • Следите за расписанием выступлений на Олимпийских играх-2024, чтобы поддержать украинскую команду и следить за их успехами.

Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Как отмечается, дзюдоист Богдан Ядов приступит к борьбе в весовой категории до 66 кг. Яна Беломоина выйдет на старт соревнований по маунтенбайку, а гребля Виктория Усс выступит в полуфинале слалома на каноэ-одиночке.

В общей сложности на аренах Парижа 28 июля выйдут на старт 13 украинских атлетов.

Расписание выступлений украинских спортсменов 28 июля:

  • 10:30. Спортивная гимнастика, женщина. Бревно. Квалификация. Анна Лащевская.

  • 11:00. Дзюдо, мужчины. Богдан Ядов (66 кг). Финалы — 17:00.

  • 12:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация. Сергей Кулиш.

  • 12:30. Настольный теннис, женщины. 1/32 финала. Маргарита Песоцкая — Оравана Парананг (Таиланд).

  • 12:43. Плавание. 100м на спине. Предварительные заплывы. Александр Желтяков. Полуфиналы — 22:32. Финал — 22:44.

  • 13:00. Академическая гребля. Двойка парная легкого веса, мужчины. Предварительные заплывы. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

  • 14:30*. Теннис, женщина. 1/32 финала. Моюка Учидзима (Япония) — Элина Свитолина.

  • 15:10. Велоспорт, маунтенбайк. Кросс, женщины. Яна Беломоина.

  • 15:50. Бадминтон, женщина. Групповой этап. Полина Бугрова — Грегория Тунюнг (Индонезия).

  • 16:00*. Теннис, женщина. 1/32 финала. Лулу Радовчич (Новая Зеландия) — Марта Костюк.

  • 16:30. Каноэ-слалом, женщины. Полуфинал. Виктория Усс. Финал — 18:45.

  • 17:30*. Теннис, женщина. 1/32 финала. Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды).

  • 19:00*. Теннис, женщины. 1/32 финала. Лаура Пигосси (Бразилия) — Даяна Ястремская.

* — время ориентировочное, в зависимости от предыдущих поединков.

Первая победа Украины на Олимпиаде по футболу

Украина начала Олимпиаду-2024 с поражения Ираком (1:2). При этом украинцы открыли счет в игре, однако в итоге проиграли поединок.

Второй поединок на турнире Украина играла против Марокко. В случае поражения в игре, украинцы досрочно упускали бы шансы на выход в плейоф. Любой другой результат, в частности победа, оставляли бы "сине-желтых" в борьбе за проход в четвертьфинал.

Последние минуты матча прошли по активности сборной Марокко. Однако реализовать численное преимущество представители Африки не смогли.

На 90+8 минуте прострел фланга замкнул Игорь Краснопир. Арбитры просматривали эпизод на предмет VAR, но в итоге его засчитали.

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