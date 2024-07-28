Олимпиада-2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 28 июля

Во второй день Олимпийских игр-2024 в Париже 3 украинских спортсмена будут соревноваться за медали.
Главные тезисы
- Команда украинских спортсменов примет участие в соревнованиях на Олимпиаде-2024 в Париже 28 июля.
- На этот день запланированы выступления украинских атлетов в различных видах спорта, включая гимнастику, дзюдо, греблю, плавание и многие другие.
- Следите за расписанием выступлений на Олимпийских играх-2024, чтобы поддержать украинскую команду и следить за их успехами.
Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля
Как отмечается, дзюдоист Богдан Ядов приступит к борьбе в весовой категории до 66 кг. Яна Беломоина выйдет на старт соревнований по маунтенбайку, а гребля Виктория Усс выступит в полуфинале слалома на каноэ-одиночке.
В общей сложности на аренах Парижа 28 июля выйдут на старт 13 украинских атлетов.
Расписание выступлений украинских спортсменов 28 июля:
10:30. Спортивная гимнастика, женщина. Бревно. Квалификация. Анна Лащевская.
11:00. Дзюдо, мужчины. Богдан Ядов (66 кг). Финалы — 17:00.
12:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация. Сергей Кулиш.
12:30. Настольный теннис, женщины. 1/32 финала. Маргарита Песоцкая — Оравана Парананг (Таиланд).
12:43. Плавание. 100м на спине. Предварительные заплывы. Александр Желтяков. Полуфиналы — 22:32. Финал — 22:44.
13:00. Академическая гребля. Двойка парная легкого веса, мужчины. Предварительные заплывы. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.
14:30*. Теннис, женщина. 1/32 финала. Моюка Учидзима (Япония) — Элина Свитолина.
15:10. Велоспорт, маунтенбайк. Кросс, женщины. Яна Беломоина.
15:50. Бадминтон, женщина. Групповой этап. Полина Бугрова — Грегория Тунюнг (Индонезия).
16:00*. Теннис, женщина. 1/32 финала. Лулу Радовчич (Новая Зеландия) — Марта Костюк.
16:30. Каноэ-слалом, женщины. Полуфинал. Виктория Усс. Финал — 18:45.
17:30*. Теннис, женщина. 1/32 финала. Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды).
19:00*. Теннис, женщины. 1/32 финала. Лаура Пигосси (Бразилия) — Даяна Ястремская.
* — время ориентировочное, в зависимости от предыдущих поединков.
Первая победа Украины на Олимпиаде по футболу
Украина начала Олимпиаду-2024 с поражения Ираком (1:2). При этом украинцы открыли счет в игре, однако в итоге проиграли поединок.
Второй поединок на турнире Украина играла против Марокко. В случае поражения в игре, украинцы досрочно упускали бы шансы на выход в плейоф. Любой другой результат, в частности победа, оставляли бы "сине-желтых" в борьбе за проход в четвертьфинал.
Последние минуты матча прошли по активности сборной Марокко. Однако реализовать численное преимущество представители Африки не смогли.
На 90+8 минуте прострел фланга замкнул Игорь Краснопир. Арбитры просматривали эпизод на предмет VAR, но в итоге его засчитали.
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