Олімпіада-2024. Коли виступатимуть українські спортсмени 28 липня

У другий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі 3 українські спортсмени будуть змагатися за медалі.

Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Як зазначається, дзюдоїст Богдан Ядов розпочне боротьбу у ваговій категорії до 66 кг. Яна Беломоіна вийде на старт змагань із маунтенбайку, а веслувальниця Вікторія Ус виступить у півфіналі слалому на каное-одиночці.

Загалом на аренах Парижа 28 липня вийдуть на старт 13 українських атлетів.

Розклад виступів українських спортсменів 28 липня:

10:30. Спортивна гімнастика, жінки. Колода. Кваліфікація. Ганна Лащевська.

11:00. Дзюдо, чоловіки. Богдан Ядов (66 кг). Фінали — 17:00.

12:15. Кульова стрільба. Пневматична гвинтівка, 10 м. Кваліфікація. Сергій Куліш.

12:30. Настільний теніс, жінки. 1/32 фіналу. Маргарита Песоцька — Оравана Парананг (Таїланд).

12:43. Плавання. 100 м на спині. Попередні запливи. Олександр Желтяков. Півфінали — 22:32. Фінал — 22:44.

13:00. Академічне веслування. Двійка парна легкої ваги, чоловіки. Попередні запливи. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.

14:30*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Моюка Учідзіма (Японія) — Еліна Світоліна.

15:10. Велоспорт, маунтенбайк. Крос, жінки. Яна Беломоіна.

15:50. Бадмінтон, жінки. Груповий етап. Поліна Бугрова — Грегорія Тунюнг (Індонезія).

16:00*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Лулу Радовчич (Нова Зеландія) — Марта Костюк.

16:30. Каное-слалом, жінки. Півфінал. Вікторія Ус. Фінал — 18:45.

17:30*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди).

19:00*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Лаура Пігоссі (Бразилія) — Даяна Ястремська.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх поєдинків.

Перша перемога України на Олімпіаді у футболі

Україна розпочала Олімпіаду-2024 з поразки від Іраку (1:2). При цьому українці відкрили рахунок у грі, однак у підсумку програли поєдинок.

Другий поєдинок на турнірі Україна грала проти Марокко. У разі поразки в грі, українці достроково втрачали б шанси на вихід у плейоф. Натомість будь-який інший результат, зокрема перемога, лишали б "синьо-жовтих" у боротьбі за прохід у чвертьфінал.

Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу представники Африки не змогли.