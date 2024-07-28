Олімпіада-2024. Коли виступатимуть українські спортсмени 28 липня

У другий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі 3 українські спортсмени будуть змагатися за медалі.
Головні тези:
- У другий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі 3 українські спортсмени будуть змагатися за медалі.
- Українські спортсмени, зокрема Богдан Ядов, Яна Беломоіна та Вікторія Ус, виступлять у різних дисциплінах змагань.
- На 28 липня заплановані виступи 13 українських атлетів у різних видах спорту, включаючи гімнастику, дзюдо, плавання та веслування.
Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня
Як зазначається, дзюдоїст Богдан Ядов розпочне боротьбу у ваговій категорії до 66 кг. Яна Беломоіна вийде на старт змагань із маунтенбайку, а веслувальниця Вікторія Ус виступить у півфіналі слалому на каное-одиночці.
Загалом на аренах Парижа 28 липня вийдуть на старт 13 українських атлетів.
Розклад виступів українських спортсменів 28 липня:
10:30. Спортивна гімнастика, жінки. Колода. Кваліфікація. Ганна Лащевська.
11:00. Дзюдо, чоловіки. Богдан Ядов (66 кг). Фінали — 17:00.
12:15. Кульова стрільба. Пневматична гвинтівка, 10 м. Кваліфікація. Сергій Куліш.
12:30. Настільний теніс, жінки. 1/32 фіналу. Маргарита Песоцька — Оравана Парананг (Таїланд).
12:43. Плавання. 100 м на спині. Попередні запливи. Олександр Желтяков. Півфінали — 22:32. Фінал — 22:44.
13:00. Академічне веслування. Двійка парна легкої ваги, чоловіки. Попередні запливи. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.
14:30*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Моюка Учідзіма (Японія) — Еліна Світоліна.
15:10. Велоспорт, маунтенбайк. Крос, жінки. Яна Беломоіна.
15:50. Бадмінтон, жінки. Груповий етап. Поліна Бугрова — Грегорія Тунюнг (Індонезія).
16:00*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Лулу Радовчич (Нова Зеландія) — Марта Костюк.
16:30. Каное-слалом, жінки. Півфінал. Вікторія Ус. Фінал — 18:45.
17:30*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди).
19:00*. Теніс, жінки. 1/32 фіналу. Лаура Пігоссі (Бразилія) — Даяна Ястремська.
* — час орієнтовний, залежно від попередніх поєдинків.
Перша перемога України на Олімпіаді у футболі
Україна розпочала Олімпіаду-2024 з поразки від Іраку (1:2). При цьому українці відкрили рахунок у грі, однак у підсумку програли поєдинок.
Другий поєдинок на турнірі Україна грала проти Марокко. У разі поразки в грі, українці достроково втрачали б шанси на вихід у плейоф. Натомість будь-який інший результат, зокрема перемога, лишали б "синьо-жовтих" у боротьбі за прохід у чвертьфінал.
Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу представники Африки не змогли.
На 90+8 хвилині простріл флангу замкнув Ігор Краснопір. Арбітри переглядали епізод на предмет VAR, але у підсумку його зарахували.
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