Стали відомі імена суперниць українських тенісисток на Олімпіаді в Парижі

Чотири українські тенісистки отримали суперниць у першому раунді одиночних змагань на Олімпійських іграх-2024.
Головні тези:
- Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна представлять Україну в одиночному розряді.
- Найбільш очікувані поєдинки: Костюк - Путінцева, Ястремська - Пігоссі, Світоліна - Учіджіма, Калініна - Рус.
- Українські тенісистки виступлять на Олімпіаді у парах Костюк/Ястремська та Кіченок/Кіченок.
- Збірна України з футболу поступилася Іраку у своєму дебютному матчі на Олімпіаді-2024.
В одиночному розряді на Олімпійських іграх-2024 Україну представлять чотири тенісистки
На тенісному турнірі Олімпіади-2024 Україна отримала максимальне представництво в одиночному розряді серед жінок.
Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська виконали усі необхідні умови для участі в Олімпіаді і кваліфікувались напряму, а участь Ангеліни Калініної в індивідуальному порядку була підтверджена Міжнародною федерацією тенісу.
Зазначимо, що серед тенісисток, які виступатимуть на Олімпіаді в одиночці, двічі на турнірі змагалась Еліна Світоліна — єдина українська медалістка в історії Ігор, та один раз грала Даяна Ястремська.
Цьогоріч у складі України дві дебютантки: Ангеліна Калініна та Марта Костюк: чинна перша ракетка України мала виступити на Олімпіаді-2020, але через травму плеча знялась з турніру.
Одиночний турнір
Марта Костюк (Україна, WTA № 19) — Юлія Путінцева (Казахстан, WTA № 30)
Даяна Ястремська (Україна, WTA № 26) — Лаура Пігоссі (Бразилія, WTA № 110)
Еліна Світоліна (Україна, WTA № 31) — Моюка Учіджіма (Японія, WTA №66)
Ангеліна Калініна (Україна, WTA № 47) — Аранча Рус (Нідерланди, WTA № 62)
Парний турнір
Марта Костюк/Даяна Ястремська — Магда Лінетт/Аліція Росольська
Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Чжан Шуай/Ван Сіньюй
Збірна України з футболу неочікувано поступилася Іраку в матчі Олімпіади-2024
Збірна України з футболу провела свій дебютний матч на Олімпійських іграх 24 липня. У французькому Ліоні "синьо-жовті" мінімально поступилися Іраку — 1:2.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок, але двічі пропустили у відповідь.
Старту підопічних Руслана Ротаня на Іграх-2024 передував скандальний матч групи В, в якому Марокко перемогло Аргентину з рахунком 2:1. Відтак Україна могла ставати лідером квартету після першого туру в разі перемоги з різницею у два або більше м'ячів.
Перший тайм підопічні Ротаня могли завершувати голом Іллі Крупського. Той протягнув м'яч у видовищному проході, але пробив у голкіпера Хуссейна Хассана — на перерву команди йшли за "сухого" рахунку.
Перевага українців не протрималася й п'яти хвилин, перш ніж арбітр призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хуссейн — 1:1.
На 75-й хвилині Україна вже поступалася з різницею в один м'яч. Ірак вийшов уперед завдяки голу Алі Джасіма, який пробив з-під кількох оборонців "синьо-жовтих" і встановив фінальний рахунок матчу — 1:2.
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