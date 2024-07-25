Стали відомі імена суперниць українських тенісисток на Олімпіаді в Парижі

Чотири українські тенісистки отримали суперниць у першому раунді одиночних змагань на Олімпійських іграх-2024.

В одиночному розряді на Олімпійських іграх-2024 Україну представлять чотири тенісистки

На тенісному турнірі Олімпіади-2024 Україна отримала максимальне представництво в одиночному розряді серед жінок.

Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська виконали усі необхідні умови для участі в Олімпіаді і кваліфікувались напряму, а участь Ангеліни Калініної в індивідуальному порядку була підтверджена Міжнародною федерацією тенісу.

Сітка олімпійського тенісного турніру, одиночний розряд, жінки

Зазначимо, що серед тенісисток, які виступатимуть на Олімпіаді в одиночці, двічі на турнірі змагалась Еліна Світоліна — єдина українська медалістка в історії Ігор, та один раз грала Даяна Ястремська.

Цьогоріч у складі України дві дебютантки: Ангеліна Калініна та Марта Костюк: чинна перша ракетка України мала виступити на Олімпіаді-2020, але через травму плеча знялась з турніру.

Одиночний турнір

Марта Костюк (Україна, WTA № 19) — Юлія Путінцева (Казахстан, WTA № 30)

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 26) — Лаура Пігоссі (Бразилія, WTA № 110)

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 31) — Моюка Учіджіма (Японія, WTA №66)

Ангеліна Калініна (Україна, WTA № 47) — Аранча Рус (Нідерланди, WTA № 62)

Парний турнір

Марта Костюк/Даяна Ястремська — Магда Лінетт/Аліція Росольська

Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Чжан Шуай/Ван Сіньюй

Збірна України з футболу неочікувано поступилася Іраку в матчі Олімпіади-2024

Збірна України з футболу провела свій дебютний матч на Олімпійських іграх 24 липня. У французькому Ліоні "синьо-жовті" мінімально поступилися Іраку — 1:2.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок, але двічі пропустили у відповідь.

Старту підопічних Руслана Ротаня на Іграх-2024 передував скандальний матч групи В, в якому Марокко перемогло Аргентину з рахунком 2:1. Відтак Україна могла ставати лідером квартету після першого туру в разі перемоги з різницею у два або більше м'ячів.

Перший тайм підопічні Ротаня могли завершувати голом Іллі Крупського. Той протягнув м'яч у видовищному проході, але пробив у голкіпера Хуссейна Хассана — на перерву команди йшли за "сухого" рахунку.

Перевага українців не протрималася й п'яти хвилин, перш ніж арбітр призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хуссейн — 1:1.