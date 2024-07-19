Перша група українських спортсменів вирушила на Олімпійські ігри-2024 — відео

18 липня на Олімпійські ігри 2024 першими вирушили представники національної збірної команди України зі спортивної гімнастики – Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська.

4 українські олімпійці вирушили в Париж на Ігри-2024

З Києва залізницею вирушила перша група українських олімпійців для участі в Іграх-2024 у Парижі.

18 липня на головну світову мультиспортивну подію чотириріччя — Ігри XXXIII Олімпіади, першими вирушили представники національної збірної команди України зі спортивної гімнастики — Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська, — йдеться у повідомленні. Поширити

Українські спортсмени поїхали у супроводі тренерів — Геннадія Сартинського, Юлії Каюкової та тренера-масажиста Олексія Лавровського. Проводжати спортсменів до Парижа прийшли представники Федерації, рідні та друзі.

17 липня представники української делегації на чолі з шефом місії Людмилою Панченко здійснили прийом кімнат в Олімпійському селищі Парижа, в яких проживатиме національна збірна команда України.

Зручні та сучасні двомісні кімнати-блоки окрім житлової площі, мають зони для відпочинку та спілкування. Меблі в кімнатах створені з високоекологічних матеріалів, — розповіли у комітеті. Поширити

Більшість допущених до Олімпіади-2024 "нейтральних" спортсменів підтримують війну РФ проти України

За даними правозахисної організації Global Rights Compliance (GRC), більша частина російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки РФ або підтримують війну в Україні.

Загалом 33 із 59 спортсменів порушили вказівки Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в Іграх, йдеться у 223-сторінковому звіті Global Rights Compliance. Поширити

Президент організації Уейн Джордаш сказав, що МОК у червні отримав його лист, у якому висловлювалося занепокоєння, але не обговорював це питання по суті, а також проігнорував ще два листи.

Він сказав, що МОК «фактично відмиває свою спортивну позицію», не застосовуючи належним чином встановлені ним правила.

Якби вони не виступили з цими принципами і не пропагували їх, то позиція МОК була б менш кричущою.

У звіті згадується, що 12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки через такі органи, як Центральний спортивний клуб армії або ЦСКА, установу, підпорядковану Міністерству оборони Росії. Було виявлено, що 13 осіб лайкають або ретвітують провоєнні чи антиукраїнські пости в соціальних мережах.