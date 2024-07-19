Первая группа украинских спортсменов отправилась на Олимпийские игры-2024 — видео
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Первая группа украинских спортсменов отправилась на Олимпийские игры-2024 — видео

Олимпиада-2024
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Источник:  Национальный олимпийский комитет

18 июля на Олимпийские игры 2024 года первыми отправились представители национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике – Олег Верняев, Назар Чепурный, Радомир Стельмах и Анна Лащевская.

Главные тезисы

  • Украинские спортсмены поехали в сопровождении тренеров - Геннадия Сартинского, Юлии Каюковой.
  • Большинство российских и белорусских спортсменов, допущенных к Олимпиаде-2024, поддерживают войну РФ против Украины.
  • Исследование показало, что многие “нейтральные” спортсмены имеют связи с военными или службами безопасности РФ, а также поддерживают войну в Украине.
  • Организация Global Rights Compliance обратилась к МОК с официальным письмом, выражающим беспокойство по поводу участия спортсменов с противоречивыми связями, но МОК не рассмотрел данный вопрос должным образом.

4 украинских олимпийца отправились в Париж на Игры-2024

Из Киева по железной дороге отправилась первая группа украинских олимпийцев для участия в Играх-2024 в Париже.

18 июля на главное мировое мультиспортивное событие четырехлетия - Игры XXXIII Олимпиады, первыми отправились представители национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике - Олег Верняев, Назар Чепурный, Радомир Стельмах и Анна Лащевская, - говорится в сообщении.

Украинские спортсмены поехали в сопровождении тренеров - Геннадия Сартинского, Юлии Каюковой и тренера-массажиста Алексея Лавровского. Провожать спортсменов в Париж пришли представители Федерации, родные и друзья.

17 июля представители украинской делегации во главе с шефом миссии Людмилой Панченко осуществили прием комнат в Олимпийской деревне Парижа, в которых будет проживать национальная сборная команда Украины.

Удобные и современные двухместные комнаты-блоки, кроме жилой площади, имеют зоны для отдыха и общения. Мебель в комнатах создана из высокоэкологических материалов, — рассказали в комитете.

Большинство допущенных к Олимпиаде-2024 "нейтральных" спортсменов поддерживают войну РФ против Украины

По данным правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC), большая часть российских и белорусских спортсменов, которым разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже, имеют связи с военными или службами национальной безопасности РФ или поддерживают войну в Украине.

В общей сложности 33 из 59 спортсменов нарушили указания Международного олимпийского комитета по участию в Играх, говорится в 223-страничном отчете Global Rights Compliance.

Президент организации Уэйн Джордаш сказал, что МОК в июне получил его письмо, в котором выражалось беспокойство, но не обсуждал этот вопрос по сути, а также проигнорировал еще два письма.

Он сказал, что МОК "фактически отмывает свою спортивную позицию", не применяя должным образом установленные им правила.

Если бы они не выступили с этими принципами и не пропагандировали их, то позиция МОК была бы менее вопиющей.

В отчете упоминается, что 12 спортсменов имеют связи с военными и силами безопасности через такие органы, как Центральный спортивный клуб армии или ЦСКА, учреждение, подчиненное Министерству обороны России. Было обнаружено, что 13 человек ругают или ретвитируют провоенные или антиукраинские посты в социальных сетях.

16 июня первая партия из 25 российских и белорусских спортсменов была допущена к участию в Олимпийских играх в Париже. Другие провалили процесс проверки Международного олимпийского комитета из-за войны войны РФ против Украины.

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