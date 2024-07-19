Первая группа украинских спортсменов отправилась на Олимпийские игры-2024 — видео

18 июля на Олимпийские игры 2024 года первыми отправились представители национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике – Олег Верняев, Назар Чепурный, Радомир Стельмах и Анна Лащевская.
Главные тезисы
- Украинские спортсмены поехали в сопровождении тренеров - Геннадия Сартинского, Юлии Каюковой.
- Большинство российских и белорусских спортсменов, допущенных к Олимпиаде-2024, поддерживают войну РФ против Украины.
- Исследование показало, что многие “нейтральные” спортсмены имеют связи с военными или службами безопасности РФ, а также поддерживают войну в Украине.
- Организация Global Rights Compliance обратилась к МОК с официальным письмом, выражающим беспокойство по поводу участия спортсменов с противоречивыми связями, но МОК не рассмотрел данный вопрос должным образом.
4 украинских олимпийца отправились в Париж на Игры-2024
Из Киева по железной дороге отправилась первая группа украинских олимпийцев для участия в Играх-2024 в Париже.
Украинские спортсмены поехали в сопровождении тренеров - Геннадия Сартинского, Юлии Каюковой и тренера-массажиста Алексея Лавровского. Провожать спортсменов в Париж пришли представители Федерации, родные и друзья.
17 июля представители украинской делегации во главе с шефом миссии Людмилой Панченко осуществили прием комнат в Олимпийской деревне Парижа, в которых будет проживать национальная сборная команда Украины.
Большинство допущенных к Олимпиаде-2024 "нейтральных" спортсменов поддерживают войну РФ против Украины
По данным правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC), большая часть российских и белорусских спортсменов, которым разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже, имеют связи с военными или службами национальной безопасности РФ или поддерживают войну в Украине.
Президент организации Уэйн Джордаш сказал, что МОК в июне получил его письмо, в котором выражалось беспокойство, но не обсуждал этот вопрос по сути, а также проигнорировал еще два письма.
Он сказал, что МОК "фактически отмывает свою спортивную позицию", не применяя должным образом установленные им правила.
Если бы они не выступили с этими принципами и не пропагандировали их, то позиция МОК была бы менее вопиющей.
В отчете упоминается, что 12 спортсменов имеют связи с военными и силами безопасности через такие органы, как Центральный спортивный клуб армии или ЦСКА, учреждение, подчиненное Министерству обороны России. Было обнаружено, что 13 человек ругают или ретвитируют провоенные или антиукраинские посты в социальных сетях.
16 июня первая партия из 25 российских и белорусских спортсменов была допущена к участию в Олимпийских играх в Париже. Другие провалили процесс проверки Международного олимпийского комитета из-за войны войны РФ против Украины.
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