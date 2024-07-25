Стали известны имена соперниц украинских теннисисток на Олимпиаде в Париже
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Стали известны имена соперниц украинских теннисисток на Олимпиаде в Париже

Даяна Ястремская
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Источник:  Sport.ua

Четыре украинских теннисистки получили соперниц в первом раунде одиночных соревнований на Олимпийских играх-2024.

Главные тезисы

  • Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина представят Украину в одиночном разряде.
  • Наиболее ожидаемые поединки: Костюк – Путинцева, Ястремская – Пигосси, Свитолина – Учиджима, Калинина – Рус.
  • Украинские теннисистки выступят на Олимпиаде в парах Костюк/Ястремска и Киченок/Киченок.
  • Сборная Украины по футболу уступила Ираку в своем дебютном матче на Олимпиаде-2024.

В одиночном разряде на Олимпийских играх-2024 Украину представят четыре теннисистки

На теннисном турнире Олимпиады-2024 Украина получила максимальное представительство в одиночном разряде среди женщин.

Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская выполнили все необходимые условия для участия в Олимпиаде и квалифицировались напрямую, а участие Ангелины Калининой в индивидуальном порядке было подтверждено Международной федерацией тенниса.

Сетка олимпийского теннисного турнира, одиночный разряд, женщины

Отметим, что среди теннисисток, которые будут выступать на Олимпиаде в одиночке, дважды на турнире соревновалась Элина Свитолина — единственная украинская медалистка в истории Игр, однажды играла Даяна Ястремская.

В этом году в составе Украины две дебютантки: Ангелина Калинина и Марта Костюк: действующая первая ракетка Украины должна была выступить на Олимпиаде-2020, но из-за травмы плеча снялась с турнира.

Одиночный турнир

  • Марта Костюк (Украина, WTA № 19) - Юлия Путинцева (Казахстан, WTA № 30)

  • Даяна Ястремская (Украина, WTA № 26) - Лаура Пигосси (Бразилия, WTA № 110)

  • Элина Свитолина (Украина, WTA № 31) — Моюка Учиджима (Япония, WTA №66)

  • Ангелина Калинина (Украина, WTA № 47 ) — Аранча Рус (Нидерланды, WTA № 62)

Парный турнир

  • Марта Костюк/Даяна Ястремская — Магда Линетт/Алиция Росольская

  • Людмила Киченок/Надежда Киченок — Чжан Шуай/Ван Синьюй

Сборная Украины по футболу неожиданно уступила Ираку в матче Олимпиады-2024

Сборная Украины по футболу провела свой дебютный матч на Олимпийских играх 24 июля. Во французском Лионе "сине-желтые" минимально уступили Ирак — 1:2.

"Сине-желтые" открыли счет, но дважды пропустили в ответ.

Старту подопечных Руслана Ротаня на Играх-2024 предшествовал скандальный матч группы В, в котором Марокко победило Аргентину со счетом 2:1. Следовательно, Украина могла становиться лидером квартета после первого тура в случае победы с разницей в два или более мячей.

Первый тайм подопечные Ротаня могли завершать голом Ильи Крупского. Тот протащил мяч в зрелищном проходе, но пробил у голкипера Хуссейна Хассана - на перерыв команды шли по "сухому" счету.

Преимущество украинцев не продержалось и пяти минут, прежде чем арбитр назначил пенальти в ворота Кирилла Фесюна. 11-метровый реализовал Айман Хуссейн - 1:1.

На 75-й минуте Украина уже уступала разнице в один мяч. Ирак вышел вперед благодаря голу Али Джасима, пробившему из-под нескольких защитников "сине-желтых" и установившему финальный счет матча — 1:2.

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