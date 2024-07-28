Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Олимпиаде-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно одолела японку Моюку Учидзиму в первом круге олимпийских соревнований .
Главные тезисы
- Элина Свитолина одержала победу на Олимпиаде-2024, одолев японскую теннисистку Моюку Учидзиму со счетом 6:2, 6:1.
- Спортсменка сумела взять матч под свой контроль после неудачного старта и вышла в следующий круг соревнований.
- Олимпиада-2024 в Париже отмечается уменьшенным представительством Украины, состоящим из 139 атлетов, включая легкую атлетику, тяжелую атлетику и бадминтон.
- Футбольная сборная Украины также демонстрирует хорошие результаты, победив Марокко в группе Олимпийских игр.
- Следующий матч Элины Свитолиной на Олимпиаде-2024 будет против победительницы пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голуба (Швейцария).
Как прошел матч Элины Светолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №31) уверенно победила японку Моюку Учидзиму (WTA №66) в двух сетах.
Счет — 6:2 и 6:1.
Поединок длился 1 час 2 минуты. Игра началась не в пользу Элины — первый брейкпойнт при счете 1:1 был за японкой. Однако Свитолина быстро сумела взять матч под свой контроль и победить.
В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голуба (Швейцария).
Украина на Олимпиаде-2024 в Париже
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. В этом году у Украины наименьшее представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой по болезни.
По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.
Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.
Последние минуты матча прошли по активности сборной Марокко. Однако реализовать численное преимущество представители Африки не смогли.
На 90+8 минуте прострел фланга замкнул Игорь Краснопир. Арбитры просматривали эпизод на предмет VAR, но в итоге его засчитали.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-