Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Олимпиаде-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Олимпиаде-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Олимпиаде-2024
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Источник:  online.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно одолела японку Моюку Учидзиму в первом круге олимпийских соревнований .

Главные тезисы

  • Элина Свитолина одержала победу на Олимпиаде-2024, одолев японскую теннисистку Моюку Учидзиму со счетом 6:2, 6:1.
  • Спортсменка сумела взять матч под свой контроль после неудачного старта и вышла в следующий круг соревнований.
  • Олимпиада-2024 в Париже отмечается уменьшенным представительством Украины, состоящим из 139 атлетов, включая легкую атлетику, тяжелую атлетику и бадминтон.
  • Футбольная сборная Украины также демонстрирует хорошие результаты, победив Марокко в группе Олимпийских игр.
  • Следующий матч Элины Свитолиной на Олимпиаде-2024 будет против победительницы пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голуба (Швейцария).

Как прошел матч Элины Светолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №31) уверенно победила японку Моюку Учидзиму (WTA №66) в двух сетах.

Счет — 6:2 и 6:1.

Фото — olympics.com

Поединок длился 1 час 2 минуты. Игра началась не в пользу Элины — первый брейкпойнт при счете 1:1 был за японкой. Однако Свитолина быстро сумела взять матч под свой контроль и победить.

В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голуба (Швейцария).

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. В этом году у Украины наименьшее представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой по болезни.

По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.

Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

Последние минуты матча прошли по активности сборной Марокко. Однако реализовать численное преимущество представители Африки не смогли.

На 90+8 минуте прострел фланга замкнул Игорь Краснопир. Арбитры просматривали эпизод на предмет VAR, но в итоге его засчитали.

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