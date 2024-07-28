Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Олимпиаде-2024

Как прошел матч Элины Светолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №31) уверенно победила японку Моюку Учидзиму (WTA №66) в двух сетах.

Счет — 6:2 и 6:1.

Фото — olympics.com

Поединок длился 1 час 2 минуты. Игра началась не в пользу Элины — первый брейкпойнт при счете 1:1 был за японкой. Однако Свитолина быстро сумела взять матч под свой контроль и победить.

В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голуба (Швейцария).

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. В этом году у Украины наименьшее представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие теннисистки Ангелины Калининой по болезни.

По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.

Напомним, в преддверии футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

Последние минуты матча прошли по активности сборной Марокко. Однако реализовать численное преимущество представители Африки не смогли.