Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо в Загребі, Ховатія.

Як виступила Дар'я Білодід

23-річна Дар'я Білодід, яка що виступає у вазі 57 кг, виборола “золото” у перший змагальний день.

На шляху до перемоги, вона перемогла 5-х суперниць:

у першому раунді — 2-разову призерку юніорських Євро за 2022 та 2023 роки Піхлу Салонен;

у другому — азербайджанську дзюдоїстку Ацелію Топрак;

у чвертьфіналі — Тімну Нельсон-Леві, бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2022;

у півфіналі — Етері Ліперталіані, бронзову призерку чемпіонату Європи-2022 та №7 світового рейтингу у вазі 57 кг.

у фіналі — словенку Каю Кайзер, срібну призерку Євро-2021.

Як відомо, минулий чемпіонат Європи Білодід пропустила через травму.

Дар'я Білодід: що відомо

Українська дзюдоїстка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу.

Ця золота медаль Білодід є першою для неї після зміни вагової категорії. До 2022 року українка виступала на змаганнях у вазі 48 кг.