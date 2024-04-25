Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи з дзюдо

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо в Загребі, Ховатія.
Як виступила Дар'я Білодід
23-річна Дар'я Білодід, яка що виступає у вазі 57 кг, виборола “золото” у перший змагальний день.
На шляху до перемоги, вона перемогла 5-х суперниць:
у першому раунді — 2-разову призерку юніорських Євро за 2022 та 2023 роки Піхлу Салонен;
у другому — азербайджанську дзюдоїстку Ацелію Топрак;
у чвертьфіналі — Тімну Нельсон-Леві, бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2022;
у півфіналі — Етері Ліперталіані, бронзову призерку чемпіонату Європи-2022 та №7 світового рейтингу у вазі 57 кг.
у фіналі — словенку Каю Кайзер, срібну призерку Євро-2021.
Як відомо, минулий чемпіонат Європи Білодід пропустила через травму.
Дар'я Білодід: що відомо
Українська дзюдоїстка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу.
Ця золота медаль Білодід є першою для неї після зміни вагової категорії. До 2022 року українка виступала на змаганнях у вазі 48 кг.
Загалом для Білодід це четверта медаль на дорослих чемпіонатах Європи — у 2017 та 2019 вона завоювала "золото", а в 2021-му — "срібло".
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