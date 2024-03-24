Українська дзюдоїстка Курченко виборола "золото" на Грендслемі у Тбілісі

Збірна України здобула першу золоту медаль на турнірах Грендслем у 2024 році. Нагороду найвищого ґатунку у Тбілісі виборола Юлія Курченко.
Українка Курченко отримала золоту медаль на турніру у Тбілісі
Окрім Юлії Курченко, нагороду виборола Єлизавета Литвиненко.
Турніри рівня Грендслем входять до відбіркового циклу Олімпіади-2024: спортсмени змагаються за бали в кваліфікаційному рейтингу, що стане визначальним у розподілі путівок на Ігри в Парижі.
На трьох стартових Грендслемах 2024 року Україна виборола чотири медалі: "срібло" Юлії Курченко та "бронзи" Дар'ї Білодід, Єлизавети Литвиненко і Михайла Свідрака.
Перед Грендслемом у Тбілісі відбувся турнір серії Гран-прі в Лінці, де Україна виграла чотири нагороди. До столиці Грузії відправився найсильніший склад збірної, за виключенням Дар'ї Білодід, яка готується до наступних змагань.
У чоловічій збірній найближчим до призових місць був Дільшот Халматов: у ваговій категорії до 60 кг він пройшов у втішні сутички, однак не вийшов на поєдинок через травму. Натомість обидві представниці жіночої команди — Юлія Курченко та Єлизавета Литвиненко — виграли нагороди.
Як виступили українки
Єлизавета Литвиненко та Юлія Курченко змагались в одній ваговій категорії — до 78 кг. Литвиненко пропустила перший раунд змагань, а на шляху до півфіналу перемогла британку Наталі Павелл та срібну призерку Олімпіади-2016 з Франції Одрі Тшемео.
Натомість Курченко мала подолати три раунди, щоб вийти у півфінал. На старті турніру Юлія перемогла казахстанку Аруну Джангелдіну, після чого пройшла британку Емму Рід та "нейтральну" росіянку Любов Орлову.
У півфіналі Литвиненко зазнала поразки від нідерландки Гуше Стенгейс.
Литвиненко потрапила у "бронзовий" фінал, де перемогла китаянку Ма Чженчжао. А Курченко у сутичці за "золото" здолала Стенгейс.
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