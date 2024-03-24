Украинская дзюдоистка Курченко завоевала "золото" на Грендслеме в Тбилиси

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на турнирах Грендслем в 2024 году. Награду высшего сорта в Тбилиси завоевала Юлия Курченко.

Украинка Курченко получила золотую медаль на турнире в Тбилиси

Кроме Юлии Курченко, награду завоевала Елизавета Литвиненко.

Турниры уровня Грендслем входят в отборочный цикл Олимпиады-2024: спортсмены соревнуются за баллы в квалификационном рейтинге, что станет определяющим в распределении путевок на Игры в Париже.

На трех стартовых Грендслемах 2024 года Украина завоевала четыре медали: "серебро" Юлии Курченко и "бронзы" Дарьи Билодид, Елизаветы Литвиненко и Михаила Свидрака.

Перед Грендслемом в Тбилиси прошел турнир серии Гран-при в Линце, где Украина выиграла четыре награды. В столицу Грузии отправился сильнейший состав сборной, за исключением Дарьи Билодид, которая готовится к следующим соревнованиям.

В мужской сборной ближайшим к призовым местам был Дильшот Халматов: в весовой категории до 60 кг он прошел в утешительные стычки, однако не вышел на поединок из-за травмы. Обе представительницы женской команды — Юлия Курченко и Елизавета Литвиненко — выиграли награды.

Как выступили украинки

Елизавета Литвиненко и Юлия Курченко соревновались в одной весовой категории — до 78 кг. Литвиненко пропустила первый раунд соревнований, а на пути в полуфинал победила британку Натали Павелл и серебряный призер Олимпиады-2016 из Франции Одри Тшемео.

Курченко должна была преодолеть три раунда, чтобы выйти в полуфинал. На старте турнира Юлия победила казахстанку Аруну Джангелдину, после чего прошла британку Эмму Рид и "нейтральную" россиянку Любовь Орлову.

В полуфинале Литвиненко потерпела поражение от нидерландки Гуше Стенгейс.

Курченко же прошла в "золотой" финал, одолев чемпионку Европы Алину Бем из Германии. Поделиться

Литвиненко попала в "бронзовый" финал, где победила китаянку Ма Чжэнчжао. А Курченко в схватке за "золото" одолела Стенгейс.