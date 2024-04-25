Дарья Белодид стала чемпионкой Европы по дзюдо

Сборная Украины по дзюдо завоевала первую награду на чемпионате Европы по дзюдо в Загребе, Ховатия.
Как выступила Дарья Белодид
23-летняя Дарья Билодид, выступающая в весе 57 кг, завоевала золото в первый соревновательный день.
На пути к победе, она победила 5-х соперниц:
в первом раунде — 2-кратную призерку юниорских Евро за 2022 и 2023 годы Пихлу Салонен;
во втором — азербайджанскую дзюдоистку Ацелию Топрак;
в четвертьфинале — Тимну Нельсон-Леви, бронзовою призерку Олимпиады-2020 и чемпионку Европы-2022;
в полуфинале — Этери Липерталиани, бронзовую призерку чемпионата Европы-2022 и №7 мирового рейтинга в весе 57 кг.
в финале — словенку Каю Кайзер, серебренную призерку Евро-2021.
Как известно, прошлый чемпионат Европы Белодид пропустила из-за травмы.
Дарья Белодид: что известно
Украинская дзюдоистка является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира.
Эта золотая медаль Белодид является первой для нее после смены весовой категории. До 2022 украинка выступала на соревнованиях в весе 48 кг.
В целом для Билодид это четвертая медаль на взрослых чемпионатах Европы — в 2017 и 2019 она завоевала "золото", а в 2021 — "серебро".
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