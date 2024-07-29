Украинка Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан 29 июля завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток на Олимпиаде в Париже, одолев кореянку Чои Сибин.
Главные тезисы
- Ольга Харлан выиграла бронзу на Олимпиаде-2024, победив в финале Чои Сибин.
- Эта бронзовая медаль стала первой для Украины на Олимпиаде-2024 и пятой в карьере фехтовальщицы.
- На своем пути к победе Харлан одолела японку, азербайджанку и венгерку.
- На Олимпиаде-2024 Харлан показала фантастический камбек в финальном поединке, заработав победу на решающем уколе.
Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024
Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чей постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).
Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.
На пути к награде украинская фехтовальщица одолела японку Фукушиму, азербайджанку Башту и венгерку Мартон. В полуфинале Харлан уступила хозяйке соревнований Бальцер (7:15).
Харлан победила эксроссиянку и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024
В 1/8 финала 32-летняя украинка с разгромным счетом победила представительницу Азербайджана Анну Башту — 15:6.
Отметим, что к 2019 году Анна Башта представляла Россию, где она родилась, а пять лет назад сменила спортивное гражданство.
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