Украинка Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2024
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Украинка Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2024

Харлан
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Источник:  Национальный олимпийский комитет

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан 29 июля завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток на Олимпиаде в Париже, одолев кореянку Чои Сибин.

Главные тезисы

  • Ольга Харлан выиграла бронзу на Олимпиаде-2024, победив в финале Чои Сибин.
  • Эта бронзовая медаль стала первой для Украины на Олимпиаде-2024 и пятой в карьере фехтовальщицы.
  • На своем пути к победе Харлан одолела японку, азербайджанку и венгерку.
  • На Олимпиаде-2024 Харлан показала фантастический камбек в финальном поединке, заработав победу на решающем уколе.

Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024

Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чей постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).

На старте же второе преимущество Чои приобрело угрожающий характер (11:5). Тут Харлан выдала фантастический камбек. Опытная фехтовальщица выдала невероятный отрезок (7:0) и вырвалась вперед в счете.

Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.

Ольга Харлан

Эта награда стала первой для Украины на играх этого года. Для украинки же персонально — пятой на пятой в карьере Олимпиаде. Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), брала "серебро" в той же дисциплине (2012), а также выиграла "бронзу" в индивидуальной сабле (2012, 2016).

На пути к награде украинская фехтовальщица одолела японку Фукушиму, азербайджанку Башту и венгерку Мартон. В полуфинале Харлан уступила хозяйке соревнований Бальцер (7:15).

Харлан победила эксроссиянку и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

В 1/8 финала 32-летняя украинка с разгромным счетом победила представительницу Азербайджана Анну Башту — 15:6.

Отметим, что к 2019 году Анна Башта представляла Россию, где она родилась, а пять лет назад сменила спортивное гражданство.

В 1/4 финала Харлан будет противостоять 29-летняя венгерка Анна Мартон. Поединок состоится 29 июля и начнется в 16.55 по киевскому времени.

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