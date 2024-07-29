Українка Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан 29 липня завоювала бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток на Олімпіаді у Парижі, здолавши у втішному фіналі кореянку Чої Сібін.
Головні тези:
- Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі, перемігши в вирішальному поєдинку кореянку Чої Сібін.
- Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх та п'ятою в кар'єрі фехтувальниці.
- У своєму успішному шляху до бронзи Ольга Харлан перемогла японку, азербайджанку та угорку.
Харлан здобула бронзу Олімпіади-2024
Двобій краще розпочала корейська фехтувальниця. Чої поступово нарощувала свою перевагу. На кінець першого періоду вона відірвалася від українки на п'ять пунктів (8:3).
Розпочалася гра нервів. Лідерство переходило з рук у руки кілька разів, був і рівний рахунок. Зрештою, долю бронзової нагороди повинен був визначити останній укол. І за рахунку 14:14 саме Харлан провела вирішальну атаку та виборола медаль.
На шляху до нагороди українська фехтувальниця вона здолала японку Фукушіму, азербайджанку Башту та угорку Мартон. У півфіналі Харлан поступилася господарці змагань Бальцер (7:15).
Харлан перемогла ексросіянку та вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024
В 1/8 фіналу 32-річна українка із розгромним рахунком перемогла представницю Азербайджану Анну Башту — 15:6.
Зазначимо, що до 2019 року Анна Башта представляла Росію, де вона й народилася, а п'ять років тому змінила спортивне громадянство.
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