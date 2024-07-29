Українка Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024
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Українка Харлан стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024

Харлан
Джерело:  Національний олімпійський комітет

Українська фехтувальниця Ольга Харлан 29 липня завоювала бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток на Олімпіаді у Парижі, здолавши у втішному фіналі кореянку Чої Сібін.

Головні тези:

  • Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі, перемігши в вирішальному поєдинку кореянку Чої Сібін.
  • Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх та п'ятою в кар'єрі фехтувальниці.
  • У своєму успішному шляху до бронзи Ольга Харлан перемогла японку, азербайджанку та угорку.

Харлан здобула бронзу Олімпіади-2024

Двобій краще розпочала корейська фехтувальниця. Чої поступово нарощувала свою перевагу. На кінець першого періоду вона відірвалася від українки на п'ять пунктів (8:3).

На старті ж другого перевага Чої набула загрозливого характеру (11:5). Та тут Харлан видала фантастичний камбек. Досвідчена фехтувальниця видала неймовірний відрізок (7:0) та вирвалася вперед у рахунку.

Розпочалася гра нервів. Лідерство переходило з рук у руки кілька разів, був і рівний рахунок. Зрештою, долю бронзової нагороди повинен був визначити останній укол. І за рахунку 14:14 саме Харлан провела вирішальну атаку та виборола медаль.

Ольга Харлан

Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх. Натомість для українки персонально — п'ятою на п'ятій в кар'єрі Олімпіаді. Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі (2008), брала "срібло" в тій же дисципліні (2012), а також виграла "бронзи" в індивідуальній шаблі (2012, 2016).

На шляху до нагороди українська фехтувальниця вона здолала японку Фукушіму, азербайджанку Башту та угорку Мартон. У півфіналі Харлан поступилася господарці змагань Бальцер (7:15).

Харлан перемогла ексросіянку та вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024

В 1/8 фіналу 32-річна українка із розгромним рахунком перемогла представницю Азербайджану Анну Башту — 15:6.

Зазначимо, що до 2019 року Анна Башта представляла Росію, де вона й народилася, а п'ять років тому змінила спортивне громадянство.

В 1/4 фіналу Харлан протистоятиме 29-річна угорка Анна Мартон. Поєдинок відбудеться 29 липня та розпочнеться о 16:55 за київським часом.

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