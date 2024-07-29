Олімпіада-2024. Українка Харлан із розгромним рахунком перемогла ексросіянку
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Олімпіада-2024. Українка Харлан із розгромним рахунком перемогла ексросіянку

Харлан
Джерело:  Champion

29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан провела другий поєдинок в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, який завершився яскравою перемогою.

Головні тези:

  • Ольга Харлан здобула яскраву перемогу з розгромним рахунком на Олімпіаді-2024 у Парижі.
  • У фехтовальниці є вражаючі здобутки на попередніх Олімпіадах та в командних змаганнях.
  • Партнерки Ольги Харлан по команді не змогли продовжити боротьбу за особисті нагороди.

Харлан перемогла ексросіянку та вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024

В 1/8 фіналу 32-річна українка із розгромним рахунком перемогла представницю Азербайджану Анну Башту — 15:6.

Зазначимо, що до 2019 року Анна Башта представляла Росію, де вона й народилася, а п'ять років тому змінила спортивне громадянство.

В 1/4 фіналу Харлан протистоятиме 29-річна угорка Анна Мартон. Поєдинок відбудеться 29 липня та розпочнеться о 16:55 за київським часом.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 (командний турнір), а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 (індивідуальні змагання). Крім того, в українки є срібна медаль командного турніру в Ріо-2016.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок та припинили боротьбу за особисті нагороди Парижа.

Жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування

Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочали виступи перемогою над Алжиром (45:35), після чого у чвертьфіналі змусили скласти зброю представниць США (45:38).

За вихід у фінал наша команда впевнено розібралася з першим номером посіву збірною Францію (45:38), а у поєдинку за золото здолали команду Іспанії.

Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка днем раніше здобула особисте срібло, зуміла ліквідувати відставання і вирвати перемогу — (45:43).

Для українських шаблісток це третя командна медаль Кубка світу в сезоні після срібла в Афінах і бронзи в Сінт-Нікласі й перша перемога з травня 2023 року, коли було здобуто золото в Батумі.

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