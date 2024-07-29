Олимпиада-2024. Украинка Харлан с разгромным счетом победила экс-россиянку
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Олимпиада-2024. Украинка Харлан с разгромным счетом победила экс-россиянку

Харлан
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Источник:  Champion

29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан провела второй поединок в личном турнире саблисток на Олимпийских играх-2024 в Париже, завершившийся яркой победой.

Главные тезисы

  • Ольга Харлан одерживает победу на Олимпиаде-2024 в Париже, разгромно победив экс-россиянку.
  • Украинская фехтовальщица имеет впечатляющие достижения на предыдущих Олимпиадах и в командных соревнованиях.
  • Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой и многократным призером Олимпийских игр.
  • Харлан выходит в четвертьфинал Олимпиады-2024, где будет противостоять венгерской фехтовальщице.
  • Украинская сборная по фехтованию показывает высокий уровень выступлений, одерживая победы и завоевывая медали на международных соревнованиях.

Харлан победила экс-россиянку и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

В 1/8 финала 32-летняя украинка с разгромным счетом победила представительницу Азербайджана Анну Башту — 15:6.

Отметим, что к 2019 году Анна Башта представляла Россию, где она родилась, а пять лет назад сменила спортивное гражданство.

В 1/4 финала Харлан будет противостоять 29-летняя венгерка Анна Мартон. Поединок состоится 29 июля и начнется в 16.55 по киевскому времени.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 (командный турнир), а также бронзовым призером Лондона-2012 и Рио-2016 (индивидуальные соревнования). Кроме того, у украинки есть серебряная медаль командного турнира в Рио-2016.

Напомним, в 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины Елена Кровацкая и Алина Комащук потерпели поражение и прекратили борьбу за личные награды Парижа.

Женская сборная Украины одержала победу на Кубке мира по фехтованию

Украинская команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой начали выступления победой над Алжиром (45:35), после чего в четвертьфинале вынудили сложить оружие представительниц США (45:38).

За выход в финал наша команда уверенно разобралась с первым номером посева сборной Франции (45:38), а в поединке за золото одолели команду Испании.

Выходя на заключительный бой при счете 37:40, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, днем ранее получившая личное серебро, сумела ликвидировать отставание и вырвать победу (45:43).

Для украинских саблисток это третья командная медаль Кубка мира в сезоне после серебра в Афинах и бронзы в Синт-Никлассе и первая победа с мая 2023 года, когда было добыто золото в Батуми.

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