Олимпиада-2024. Украинка Харлан с разгромным счетом победила экс-россиянку

29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан провела второй поединок в личном турнире саблисток на Олимпийских играх-2024 в Париже, завершившийся яркой победой.

Харлан победила экс-россиянку и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

В 1/8 финала 32-летняя украинка с разгромным счетом победила представительницу Азербайджана Анну Башту — 15:6.

Отметим, что к 2019 году Анна Башта представляла Россию, где она родилась, а пять лет назад сменила спортивное гражданство.

В 1/4 финала Харлан будет противостоять 29-летняя венгерка Анна Мартон. Поединок состоится 29 июля и начнется в 16.55 по киевскому времени. Поделиться

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 (командный турнир), а также бронзовым призером Лондона-2012 и Рио-2016 (индивидуальные соревнования). Кроме того, у украинки есть серебряная медаль командного турнира в Рио-2016.

Напомним, в 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины Елена Кровацкая и Алина Комащук потерпели поражение и прекратили борьбу за личные награды Парижа.

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Украинская команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой начали выступления победой над Алжиром (45:35), после чего в четвертьфинале вынудили сложить оружие представительниц США (45:38).

За выход в финал наша команда уверенно разобралась с первым номером посева сборной Франции (45:38), а в поединке за золото одолели команду Испании. Поделиться

Выходя на заключительный бой при счете 37:40, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, днем ранее получившая личное серебро, сумела ликвидировать отставание и вырвать победу (45:43).