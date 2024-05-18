Українська шаблістка Харлан здобула срібну медаль на етапі КС-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська шаблістка Харлан здобула срібну медаль на етапі КС-2024

Національний олімпійський комітет України
Харлан

У болгарському Пловдиві цими вихідними проходить завершальний перед Олімпійськими іграми етап Кубка світу з фехтування на шаблях. "Срібло" в індивідуальних змаганнях шаблісток завоювала українка Ольга Харлан.

Харлан виборола “срібло” КС з фехтування на шаблях

Ольга Харлан знову стала медалісткою етапу Кубка світу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

Українська олімпійська чемпіонка розпочала виступ в основній сітці змагань з перемоги над "нейтральною" спортсменкою з країни-агресорки Анною Смірновою (15:8). Харлан принципово не потиснула руку суперниці як на торішньому чемпіонаті світу, так і зараз.

Після цього українка впевнено взяла гору ще над трьома суперницями — італійками Елоізою Пассаро (15:7) і Росселлою Грегоріо (15:5), а також американкою Елізабет Тартаковскі (15:8).

У півфіналі Харлан у напруженому протистоянні перемогла дворазову чемпіонку світу (2022, 2023) з Японії Місакі Емурою (15:13). Однак у фіналі поступилася першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер (8:15).

Відзначимо, що чергова медаль Кубка світу стала 33-ю в кар'єрі Ольги Харлан. Вже завтра наша титулована шаблістка побореться за нагороди командних змагань.

Ольга Харлан взяла бронзу Кубка світу

Федерація фехтування України повідомляє, що Харлан, як п’ятий номер світового рейтингу, пропустила попередній етап змагань і розпочала виступ одразу в 1/32 фіналу, де з мінімальною перевагою перемогла француженку Келлі Люзіньє (15:14).

Далі українка перемогла азербайджанку Паліну Каспіаровіч (15:13), американку Маґду Скарбонкєвіч (15:13), а також японку Місакі Емуру (15:8).

У півфіналі Харлан зустрілась із сьомим номером світового рейтингу й переможницею Гран-прі Тунісу 2024 — іспанкою Люсією Мартін-Портуґес.

На початку бою Харлан вийшла вперед — 6:2, однак далі Мартін-Портуґес зуміла не лише зрівняти рахунок, а й перехопити лідерство — 12:10.

Ольга після цього завдала опонентці чотири удари поспіль й перебувала в кроці від фіналу. Але наступні три очки були за Мартін-Портуґес, яка, зрештою, виграла з рахунком 15:14.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська шаблістка Харлан завоювала "срібло" Гран-прі в Орлеані
Національний олімпійський комітет України
Ольга Харлан
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Харлан виборола золото на етапі Кубка світу з фехтування
Ольга Харлан
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ольга Харлан виборола "бронзу" на Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?