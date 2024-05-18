Украинская саблистка Харлан завоевала серебряную медаль на этапе КМ-2024

В болгарском Пловдиве в эти выходные проходит завершающий перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по фехтованию на саблях. "Серебро" в индивидуальных соревнованиях саблисток завоевала украинка Ольга Харлан.
Харлан завоевала серебро КМ по фехтованию на саблях
Ольга Харлан снова стала медалисткой этапа Кубка мира.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.
Украинская олимпийская чемпионка начала выступление в основной сетке соревнований по победе над "нейтральной" спортсменкой из России Анной Смирновой (15:8). Харлан принципиально не пожала руку сопернице как на прошлогоднем чемпионате мира, так и сейчас.
После этого украинка уверенно возобладала еще над тремя соперницами — итальянками Элоизой Пассаро (15:7) и Росселлой Грегорио (15:5), а также американкой Элизабет Тартаковский (15:8).
В полуфинале Харлан в напряженном противостоянии победила двукратную чемпионку мира (2022, 2023) из Японии Мисаки Эмурой (15:13). Однако в финале уступила первый номер мирового рейтинга FIE француженке Сари Бальзер (8:15).
Ольга Харлан взяла бронзу Кубка мира
Федерация фехтования Украины сообщает, что Харлан, как пятый номер мирового рейтинга, пропустила предварительный этап соревнований и начала выступление сразу в 1/32 финала, где с минимальным преимуществом победила француженку Келли Люзинье (15:14).
Далее украинка победила азербайджанку Палину Каспиарович (15:13), американку Магду Скарбонкевич (15:13), а также японку Мисаки Эмуру (15:8).
В начале боя Харлан вышла вперед - 6:2, однако дальше Мартин-Португес сумела не только сравнять счет, но и перехватить лидерство - 12:10.
Ольга после этого нанесла оппонентке четыре удара подряд и находилась в шаге от финала. Но следующие три очка были за Мартин Португес, которая, в конце концов, выиграла со счетом 15:14.
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