Олімпіада 2024. Коли виступатимуть українські спортсмени 30 липня

У четвертий день Олімпійських ігор-2024 на арени Парижа вийдуть 13 українських спортсменів, представники 9 видів спорту. А також футбольна збірна зіграє ключовий матч групового етапу проти збірної Аргентини.
Головні тези:
- У четвертий день Олімпійських ігор-2024 13 українських спортсменів вийдуть на арени Парижа в 9 видів спорту.
- На Олімпіаді-2024 30 липня українські спортсмени будуть відзначатися в різних дисциплінах, включаючи бадмінтон, плавання, теніс, фехтування та інші.
- Серед важливих подій цього дня - ключовий матч у груповому етапі футбольного турніру, де збірна України зіграє з аргентинською командою.
- 30 липня буде розіграно 12 комплектів нагород у 8 видах спорту, а українська фехтувальниця Ольга Харлан вже здобула бронзову медаль.
Зʼявився розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді-2024 30 липня
30 липня українські спортсмени передусім гратимуть матчі попередніх стадій або проходитимуть кваліфікацію до фіналів змагань.
9:30. Бадмінтон, жінки, груповий етап. Тереза Свабікова — Поліна Бугрова.
11:00. Настільний теніс, жінки, 1/16 фіналу. Бернардет Шос — Маргарита Песоцька.
12:07. Плавання, чоловіки. 200 м батерфляєм, Попередні запливи. Денис Кесіль. Півфінали — 21:42.
14:30*. Теніс, жінки, одиночний розряд. 1/8 фіналу. Марія Саккарі — Марта Костюк.
17:30*. Теніс, жінки, парний розряд. 1/8 фіналу. С’є/Цао— Костюк/Ястремська.
14:18*. Стрільба з лука, чоловіки, 1/32 фіналу. Маркус Д’Альмейда — Михайло Усач.
14:30. Фехтування. Командна шпага, жінки, 1/4 фіналу. Китай — Україна. Півфінал — 16:50. Фінал — 17:40.
16:00. Теніс, жінки. 1/8 фіналу. Еліна Світоліна — Барбора Крейчикова.
16:00. Веслувальний слалом, жінки. Байдарки-одиночки. Кваліфікація, перший заїзд Вікторія Ус.
18:00. Футбол, команда, груповий етап. Аргентина — Україна.
18:10. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-одиночка. Кваліфікація, другий заїзд, Вікторія Ус.
21:32. Бокс, чоловіки, 1/8 фіналу (80 кг). Олександр Хижняк — Філіпп Акілов.
Загалом 30 липня буде розіграно 12 комплектів нагород у 8 видах спорту.
Харлан здобула бронзу Олімпіади-2024
Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх. Натомість для українки персонально — п'ятою на п'ятій в кар'єрі Олімпіаді. Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі (2008), брала "срібло" в тій же дисципліні (2012), а також виграла "бронзи" в індивідуальній шаблі (2012, 2016).
На шляху до нагороди українська фехтувальниця вона здолала японку Фукушіму, азербайджанку Башту та угорку Мартон. У півфіналі Харлан поступилася господарці змагань Бальцер (7:15).
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