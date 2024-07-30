Олімпіада 2024. Коли виступатимуть українські спортсмени 30 липня

30 липня українські спортсмени передусім гратимуть матчі попередніх стадій або проходитимуть кваліфікацію до фіналів змагань.

Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх. Натомість для українки персонально — п'ятою на п'ятій в кар'єрі Олімпіаді. Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі (2008), брала "срібло" в тій же дисципліні (2012), а також виграла "бронзи" в індивідуальній шаблі (2012, 2016).