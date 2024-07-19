100 лучших спортсменов XXI века — рейтинг ESPN
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Спорт
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100 лучших спортсменов XXI века — рейтинг ESPN

Майкл Фелпс
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Источник:  online.ua

Американский спортивный портал ESPN обнародовал свою собственную версию звездной сотни лучших спортсменов XXI века.

Главные тезисы

  • Майкл Фелпс стал лидером рейтинга ESPN лучших спортсменов XXI века благодаря своим невероятным достижениям в плавании.
  • В топ-10 вошли такие известные спортсмены как Серена Уильямс, Лионель Месси, Леброн Джеймс и другие.
  • Майкл Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр с 28 медалями.

Кто возглавил рейтинг лучших спортсменов XXI века

Триумфатором стал всемирно известный американский пловец Майкл Фелпс, являющийся самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр (28 медалей).

Майкл Фелпс (Фото: flickr)

Что важно понимать, Фелпс — рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей, золотых олимпийских медалей в индивидуальных дисциплинах и олимпийских медалей в индивидуальных дисциплинах.

На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах Фелпс получил 8 медалей (6 золотых и 2 бронзовые).

Он де-факто смог повторить в рекорд гимнаста Александра Дитятина по количеству медалей разного рода на одних Играх.

Более того, как известно, Фелпс является бывшим мировым рекордсменом на длинной воде на дистанциях 200 метров свободным стилем, 100 метров баттерфляем, 200 метров баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров комплексным плаванием.

В 2008 году звездный спортсмен основал Фонд Майкла Фелпса, основная задача которого — развитие плавания и пропаганда здорового образа жизни.

Топ-15 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

  1. Майкл Фелпс (США, плавание)

  2. Серена Уильямс (США, теннис)

  3. Лионель Месси (Аргентина, футбол)

  4. Леброн Джеймс (США, баскетбол)

  5. Том Брэди (США, американский футбол)

  6. Роджер Федерер (Швейцария, теннис)

  7. Симона Байлз (США, гимнастика)

  8. Тайгер Вудс (США, гольф)

  9. Усэйн Болт (Ямайка, бег)

  10. Кобе Брайант (США, баскетбол)

  11. Новак Джокович (Сербия, теннис)

  12. Рафаэль Надаль (Испания, теннис)

  13. Криштиану Роналду (Португалия, футбол)

  14. Стефен Карри (США, баскетбол)

  15. Кэтлин Ледеки (США, плавание)

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь .

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