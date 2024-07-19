100 найкращих спортсменів XXI століття — рейтинг ESPN

Хто очолив рейтинг найкращих спортсменів XXI століття

Тріумфатором став всесвітньо відомий американський плавець Майкл Фелпс, який є найтитулованішим спортсменом в історії Олімпійських ігор (28 медалей).

Майкл Фелпс (Фото: flickr)

Що важливо розуміти, Фелпс — рекордсмен за кількістю золотих олімпійських медалей, золотих олімпійських медалей в індивідуальних дисциплінах і олімпійських медалей в індивідуальних дисциплінах.

На літніх Олімпійських іграх 2004 року в Афінах Фелпс здобув 8 медалей (6 золотих і 2 бронзові).

Він де-факто зміг повторити в рекорд гімнаста Олександра Дитятіна за кількістю медалей різного ґатунку на одних Іграх.

Ба більше, як відомо, Фелпс є колишнім світовим рекордсменом на довгій воді на дистанціях 200 метрів вільним стилем, 100 метрів батерфляєм, 200 метрів батерфляєм, 200 метрів комплексним плаванням і 400 метрів комплексним плаванням.

У 2008 році зірковий спортсмен заснував Фонд Майкла Фелпса, основне завдання якого — розвиток плавання та пропаганда здорового способу життя.

Топ-15 найкращих спортсменів XXI століття за версією ESPN

Майкл Фелпс (США, плавання) Серена Вільямс (США, теніс) Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) Леброн Джеймс (США, баскетбол) Том Бреді (США, американський футбол) Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) Сімона Байлз (США, гімнастика) Тайгер Вудс (США, гольф) Усейн Болт (Ямайка, біг) Кобе Браянт (США, баскетбол) Новак Джокович (Сербія, теніс) Рафаель Надаль (Іспанія, теніс) Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) Стефен Каррі (США, баскетбол) Кетлін Ледекі (США, плавання)

З повною версією рейтингу можна ознайомитися тут.