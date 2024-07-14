В Парижі відбувся марш пам'яті українських спортсменів напередодні Олімпіади — фото

Незабаром у столиці Франції стартують літні Олімпійські ігри. На жаль, через військову агресію Росії не всі українські спортсмени зможуть взяти участь у змаганнях.

Напередодні Олімпіади відбувся марш пам'яті українських спортсменів

13 липня у Парижі відбувся марш пам'яті вбитих українських спортсменів. Його організував Союз українців Франції за підтримки Світового Конгресу Українців.

У марші столицею Франції взяли участь понад 1000 людей. Окрім українців до ходи долучилися французи, грузини, поляки, литовці, естонці та представники сирійської й іранської опозицій.

Учасники маршу одягли футболки з іменами вбитих 488 українських атлетів. Люди різних національностей об'єдналися, щоб нагадати про страждання України, яка третій рік веде війну проти агресора.

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний під час виступу вказав, що боксер Максим Галінічев, стрільці Іван Бідняк та Єгор Кігітов, дзюдоїст Станіслав Гуленков та важкоатлет Олександр Пелешенко могли взяти участь в Олімпійських іграх, якби їх не вбили російські загарбники.

Вбиті Росією українські атлети мали усі шанси представити Україну у Парижі, проте їх вбила Росія. Тепер вбиті українські атлети стали частиною Небесної команди, яка назавжди разом з нами, — зазначив Бідний. Поширити

Також промови виголосили представники французької влади та української громади. Заступник мера 19-го округу Парижа Франсуа Бешіо закликав відсторонити російських атлетів від участі в Олімпіаді.

НОК оприлюднив список спортсменів для участі у Олімпіаді-2024

Національний олімпійський комітет України оприлюднив повний список спортсменів, які візьмуть участь у Олімпійських іграх у Парижі.

Зазначається, що участь у літніх Олімпійських іграх візьме 140 українських спортсменів.

Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці (25 спортсменів), футболі (18), а також у стрибках у воду, веслуванні та боротьбі (по 9).

Зокрема, володар єдиного українського "золота" на Іграх у Токіо Жан Беленюк знову змагатиметься в греко-римській боротьбі.

Спробують покращити результати тенісистка Еліна Світоліна та легкоатлетка Ярослава Магучіх, які тоді взяли по бронзовій нагороді.

Українські спортсмени загалом змагатимуться в 23-х видах спорту.