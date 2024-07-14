В Париже прошел марш памяти украинских спортсменов накануне Олимпиады.

В скором времени в столице Франции стартуют летние Олимпийские игры. К сожалению, из-за военной агрессии России не все украинские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.
Главные тезисы
- Марш памяти украинских спортсменов в Париже состоялся в канун летних Олимпийских игр, которые стартуют в столице Франции.
- Более 1000 участников поблагодарили память убитых украинских атлетов и выступили против военной агрессии России.
- НОК Украины обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Париже, в компании со 140 украинскими спортсменами.
- Украинские спортсмены будут представлены в 23 видах спорта, в том числе больше всего - в легкой атлетике, футболе, прыжках в воду, гребле и борьбе.
- Олимпийские надежды Украины, такие как Жан Беленюк, Элина Свитолина и Ярослава Магучих, снова примут участие в соревнованиях и попытаются подняться на пьедестале.
В преддверии Олимпиады состоялся марш памяти украинских спортсменов
13 июля в Париже прошел марш памяти убитых украинских спортсменов. Его организовал Союз украинцев Франции при поддержке Всемирного конгресса украинцев.
В марше по столице Франции приняли участие более 1000 человек. Кроме украинцев, к ходу присоединились французы, грузины, поляки, литовцы, эстонцы и представители сирийской и иранской оппозиций.
Участники марша надели футболки с именами убитых 488 украинских атлетов. Люди разных национальностей объединились, чтобы напомнить о страданиях Украины, которая третий год ведет войну против агрессора.
Глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный во время выступления указал, что боксер Максим Галиничев, стрелки Иван Бидняк и Егор Кигитов, дзюдоист Станислав Гуленков и тяжеловес Александр Пелешенко могли принять участие в Олимпийских играх, если бы их не убили российские захватчики.
Также выступили представители французской власти и украинской общины. Заммэра 19-го округа Парижа Франсуа Бешио призвал отстранить российских атлетов от участия в Олимпиаде.
НОК обнародовал список спортсменов для участия в Олимпиаде-2024
Национальный олимпийский комитет обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже.
Участие в летних Олимпийских играх примет 140 украинских спортсменов.
Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике (25 спортсменов), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).
В частности, обладатель единственного украинского "золота" на Играх в Токио Жан Беленюк снова сразится в греко-римской борьбе.
Попытаются улучшить результаты теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих, взявших тогда по бронзовой награде.
Украинские спортсмены будут соревноваться в 23-х видах спорта.
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