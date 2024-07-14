В Париже прошел марш памяти украинских спортсменов накануне Олимпиады.

В скором времени в столице Франции стартуют летние Олимпийские игры. К сожалению, из-за военной агрессии России не все украинские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.

В преддверии Олимпиады состоялся марш памяти украинских спортсменов

13 июля в Париже прошел марш памяти убитых украинских спортсменов. Его организовал Союз украинцев Франции при поддержке Всемирного конгресса украинцев.

В марше по столице Франции приняли участие более 1000 человек. Кроме украинцев, к ходу присоединились французы, грузины, поляки, литовцы, эстонцы и представители сирийской и иранской оппозиций.

Участники марша надели футболки с именами убитых 488 украинских атлетов. Люди разных национальностей объединились, чтобы напомнить о страданиях Украины, которая третий год ведет войну против агрессора.

Глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный во время выступления указал, что боксер Максим Галиничев, стрелки Иван Бидняк и Егор Кигитов, дзюдоист Станислав Гуленков и тяжеловес Александр Пелешенко могли принять участие в Олимпийских играх, если бы их не убили российские захватчики.

Убитые Россией у украинских атлетов были все шансы представить Украину в Париже, однако их убила Россия. Теперь убитые украинские атлеты стали частью Небесной команды, которая навсегда вместе с нами, – отметил Бедный. Поделиться

Также выступили представители французской власти и украинской общины. Заммэра 19-го округа Парижа Франсуа Бешио призвал отстранить российских атлетов от участия в Олимпиаде.

НОК обнародовал список спортсменов для участия в Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже.

Участие в летних Олимпийских играх примет 140 украинских спортсменов.

Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике (25 спортсменов), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).

В частности, обладатель единственного украинского "золота" на Играх в Токио Жан Беленюк снова сразится в греко-римской борьбе.

Попытаются улучшить результаты теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих, взявших тогда по бронзовой награде.

Украинские спортсмены будут соревноваться в 23-х видах спорта.