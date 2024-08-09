В Германии подвергли критике премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера за его призывы к сокращению помощи Украине.

Кречмер спровоцировал скандал в Германии из-за призывов к сокращению помощи Украине

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на провокационные заявления однопартийца Кречмера заявил, что поддерживать Украину – это обязанность Германии, ведь немцы когда-то тоже оккупировали украинские территории.

Мы стоим на стороне свободы, и мы выполним свой долг. Это четкая и постоянная позиция ХДС, - подчеркнул Вадефул. Поделиться

Его поддержал и представитель вопросов внешней политики парламентской фракции ХДС Юрген Гардт.

Он отметил, что партия занимает единодушную позицию по дальнейшей военной помощи Украине.

Призывы Кречмера подверг критике и руководитель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии.

Мне противно, что премьер-министр использует борьбу украинцев за выживание для своей региональной избирательной кампании. Украинцы воюют не из-за желания войны, а потому, что не хотят жить в одной великой Буче, в которой российская армия без разбора убивает, пытает и насилует, – подчеркнул Фабер. Поделиться

Что известно о скандальных призывах Кречмера к сокращению помощи Украине

По информации Zeit, премьер-министр земли Саксония заявил, что Германия уже якобы достигла предела в выделении средств в помощь Украине и должна сократить ее.

Михаэль Кречмер