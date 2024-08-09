В Германии разразился скандал на фоне призывов к сокращению помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

В Германии разразился скандал на фоне призывов к сокращению помощи Украине

Михаэль Кречмер
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Источник:  Spiegel

В Германии подвергли критике премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера за его призывы к сокращению помощи Украине.

Главные тезисы

  • В Германии возник скандал из-за призывов премьер-министра Саксонии сократить помощь Украине.
  • Политические партии активно обсуждают необходимость поддержки украинцев в борьбе за свободу, отвергая предложения о сокращении помощи.
  • Аргументы за и против сокращения помощи Украине высказываются по вопросу эффективности использования выделенных средств.
  • Инициативы по поддержке Украины остаются приоритетом внешней политики Германии, поддерживаемой различными политическими фракциями.
  • Спорные высказывания премьер-министра Саксонии вызвали обостренную реакцию коллег, обвинивших его в использовании украинской проблемы в политических целях.

Кречмер спровоцировал скандал в Германии из-за призывов к сокращению помощи Украине

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на провокационные заявления однопартийца Кречмера заявил, что поддерживать Украину – это обязанность Германии, ведь немцы когда-то тоже оккупировали украинские территории.

Мы стоим на стороне свободы, и мы выполним свой долг. Это четкая и постоянная позиция ХДС, - подчеркнул Вадефул.

Его поддержал и представитель вопросов внешней политики парламентской фракции ХДС Юрген Гардт.

Он отметил, что партия занимает единодушную позицию по дальнейшей военной помощи Украине.

Призывы Кречмера подверг критике и руководитель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии.

Мне противно, что премьер-министр использует борьбу украинцев за выживание для своей региональной избирательной кампании. Украинцы воюют не из-за желания войны, а потому, что не хотят жить в одной великой Буче, в которой российская армия без разбора убивает, пытает и насилует, – подчеркнул Фабер.

Что известно о скандальных призывах Кречмера к сокращению помощи Украине

По информации Zeit, премьер-министр земли Саксония заявил, что Германия уже якобы достигла предела в выделении средств в помощь Украине и должна сократить ее.

Премьер-министр Саксонии вызвал скандал с призывами к сокращению поддержки Украины
Михаэль Кречмер

Мы больше не можем продолжать выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие потратилось и ничего не дало. Всё должно быть в меру. Поддержка – да, но мы понимаем, что достигли предела. С самого начала я однозначно выступал против поставок оружия и по дипломатическим инициативам. В течение двух лет у меня было очень четкое мнение на этот счет, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось, – цинично заявил Михаэль Кречмер.

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