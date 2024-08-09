В Германии подвергли критике премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера за его призывы к сокращению помощи Украине.
Главные тезисы
- В Германии возник скандал из-за призывов премьер-министра Саксонии сократить помощь Украине.
- Политические партии активно обсуждают необходимость поддержки украинцев в борьбе за свободу, отвергая предложения о сокращении помощи.
- Аргументы за и против сокращения помощи Украине высказываются по вопросу эффективности использования выделенных средств.
- Инициативы по поддержке Украины остаются приоритетом внешней политики Германии, поддерживаемой различными политическими фракциями.
- Спорные высказывания премьер-министра Саксонии вызвали обостренную реакцию коллег, обвинивших его в использовании украинской проблемы в политических целях.
Кречмер спровоцировал скандал в Германии из-за призывов к сокращению помощи Украине
Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на провокационные заявления однопартийца Кречмера заявил, что поддерживать Украину – это обязанность Германии, ведь немцы когда-то тоже оккупировали украинские территории.
Его поддержал и представитель вопросов внешней политики парламентской фракции ХДС Юрген Гардт.
Он отметил, что партия занимает единодушную позицию по дальнейшей военной помощи Украине.
Призывы Кречмера подверг критике и руководитель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии.
Что известно о скандальных призывах Кречмера к сокращению помощи Украине
По информации Zeit, премьер-министр земли Саксония заявил, что Германия уже якобы достигла предела в выделении средств в помощь Украине и должна сократить ее.
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