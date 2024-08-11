Сырский опубликовал фото и комментарий на фоне прорыва ВСУ в Курскую область

Уже 6-й день подряд идет контрнаступление Вооруженных сил Украины на территории Курской области РФ. На фоне последних событий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заинтриговал украинцев новым фотоснимком и лаконичным комментарием.

Сырский опубликовал новое сообщение

11 августа в 16:17 в телеграмм-канале Александра Сырского появилось фото, на котором он вместе с другим военным рассматривает карту местности.

Что именно изображено на карте — не видно, поэтому понять, о какой стране или регионе идет речь, невозможно.

Что также любопытно, главнокомандующий ВСУ прокомментировал фото крайне лаконично и загадочно.

Продолжаем операцию! — написал Александр Сырский. Поделиться

Он не уточнил, о какой именно операции идет речь, поэтому украинцам осталось только догадываться.

Некоторые украинские телеграмм-каналы опубликовали новую фотографию Александра Сырского, допустив, что речь идет именно о прорыве Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Что важно понимать, с момента начала контрнаступления украинских сил на территории РФ Генштаб ВСУ, как и главнокомандующий Александр Сырский, сохраняют информационную тишину и никак не комментируют последние события.

Прорыв ВСУ на Курщину — последние подробности

По словам российских военкоров, по состоянию на 11 августа, кроме Махновки, вооруженные силы России потеряли контроль над Плеховым.

Военный рос-осинтер подтверждает потерю Плехового, а также начало боев в окрестностях Борков и Спального.

Фото: скриншот

Известно, что Гуево не контролируется российскими оккупантами.

Также появилась информация, что поселок Меловой к югу от Суджи тоже мог перейти под контроль ВСУ.

Фото: скриншот