Сырский опубликовал фото и комментарий на фоне прорыва ВСУ в Курскую область

Уже 6-й день подряд идет контрнаступление Вооруженных сил Украины на территории Курской области РФ. На фоне последних событий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заинтриговал украинцев новым фотоснимком и лаконичным комментарием.
Главные тезисы
- Александр Сырский заинтриговал украинцев новым фото.
- Главнокомандующий ВСУ продолжает сохранять информационную тишину.
- Российские военкоры подтверждают потерю Плехово и начало боев в других населенных пунктах РФ, что говорит об успехе украинских сил.
Сырский опубликовал новое сообщение
11 августа в 16:17 в телеграмм-канале Александра Сырского появилось фото, на котором он вместе с другим военным рассматривает карту местности.
Что именно изображено на карте — не видно, поэтому понять, о какой стране или регионе идет речь, невозможно.
Что также любопытно, главнокомандующий ВСУ прокомментировал фото крайне лаконично и загадочно.
Он не уточнил, о какой именно операции идет речь, поэтому украинцам осталось только догадываться.
Некоторые украинские телеграмм-каналы опубликовали новую фотографию Александра Сырского, допустив, что речь идет именно о прорыве Вооруженных сил Украины в Курскую область.
Что важно понимать, с момента начала контрнаступления украинских сил на территории РФ Генштаб ВСУ, как и главнокомандующий Александр Сырский, сохраняют информационную тишину и никак не комментируют последние события.
Прорыв ВСУ на Курщину — последние подробности
По словам российских военкоров, по состоянию на 11 августа, кроме Махновки, вооруженные силы России потеряли контроль над Плеховым.
Военный рос-осинтер подтверждает потерю Плехового, а также начало боев в окрестностях Борков и Спального.
Известно, что Гуево не контролируется российскими оккупантами.
Также появилась информация, что поселок Меловой к югу от Суджи тоже мог перейти под контроль ВСУ.
По состоянию на 17:30 известно, что украинские силы зашли в н.п. Кремянное и Ольговка.
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